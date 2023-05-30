لافروف يوجه اتهاماً للدول الغربية بشأن أوكرانيا

وجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، اتهامات إلى الدول الغربية بشأن الأزمة الأوكرانية الحالية.

وقال لافروف إن الغرب "يدعم حدوث إبادة جماعية" في أوكرانيا من خلال تأييده خطة سلام للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

جات تصريحات الوزير الروسي خلال جولة في أفريقيا.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البوروندي "المحصلة في غاية البساطة، الغرب يدعم بشكل مباشر حدوث إبادة جماعية".

تنص خطة زيلينسكي للسلام على انسحاب القوات الروسية من جميع الأراضي الأوكرانية.

وقال لافروف، متحدثا في اليوم الذي تتهم فيه روسيا أوكرانيا بشن أكبر هجوم بطائرات مسيرة على موسكو، إن الغرب يساعد كييف بشكل مباشر في شن مثل هذه الهجمات من خلال تزويدها بأسلحة وعتاد عسكري.

وأضاف "تصريح الغرب بأنه يتعين عدم استخدام الأسلحة، التي يزود بها أوكرانيا في مهاجمة أراضي روسيا الاتحادية، مجرد كذبة أخرى".

وانتقد لافروف أيضاً تصريحات للسناتور الأميركي ليندسي جراهام قائلا»: إنه يمكن فهمها على أنها تعد تشجيعا على قتل الروس.