الأربعاء 31 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

اختتام التمرين «الاتحاد الحديدي 19» بين الإمارات وأميركا

اختتام التمرين «الاتحاد الحديدي 19» بين الإمارات وأميركا
30 مايو 2023 18:30

حضر سعادة اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية فعاليات التمرين الختامي المشترك "الاتحاد الحديدي 19" بمشاركة وحدات من القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الجيش الأميركي والذي نفذ على أرض الدولة بهدف تطوير التنسيق المشترك بين الجانبين ورفع الجاهزية القتالية.
تضمن التمرين عدداً من الأنشطة والسيناريوهات العسكرية المختلفة بهدف رفع مستوى الكفاءة القتالية والخبرات العسكرية للوصول إلى الاحترافية، انطلاقاً من استراتيجية وزارة الدفاع بدولة الإمارات والتي تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة.

المصدر: وام
القوات الإماراتية
القوات الأميركية
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
دنيا
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
اليوم 12:21
وزارة المالية
الاقتصادي
وزارة المالية تصدر 3 قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات
اليوم 11:50
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
الرياضي
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
اليوم 11:45
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
الرياضي
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©