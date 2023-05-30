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في أقل من 48 ساعة.. شرطة الشارقة تضبط سائقاً دهس سيدة وفر هارباً

في أقل من 48 ساعة.. شرطة الشارقة تضبط سائقاً دهس سيدة وفر هارباً
30 مايو 2023 18:20

ضبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال 48 ساعة من ورود البلاغ ، سائقاً  تسبب في حادث دهس سيدة وإصابتها بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبليغة ، بعد أن فر من موقع الحادث ، غير مكترثاً بالمسؤولية الاجتماعية والانسانية تجاه الواقعة.
وتفصيلاً ، ورد بلاغاً إلى غرفة عمليات شرطة الشارقة مساء  الاحد، في تمام الساعة 06:07 يفيد بوقوع حادث دهس على شارع الملك فيصل بالقرب من منطقة الصناعية الرابعة ، تعرضت من خلاله سيدة  لإصابات  تراوحت بين المتوسطة والبليغة،  فيما لاذ المتسبب بالهروب من موقع الحادث.
 وباشرت الأجهزة المختصة بشرطة الشارقة عملياتها في البحث عن المتسبب، وخلال أقل من 48 ساعة فقط، نجح الفريق من تحديد هوية المتسبب، و إلقاء القبض عليه، وضبط السيارة المتسببة في الحادث من خلال أنظمة التتبع المرورية والكاميرات الذكية التي ترصد جميع المركبات التي تجوب الإمارة.
وأوضحت شرطة الشارقة، أن الهروب من موقع الحادث جريمة يعاقب عليها القانون إلى جانب حادثة الدهس، وبذلك يكون مرتكب الحادث قد ارتكب جريمتين، داعية السائقين، إلى تحمل المسؤولية.
  ودعت شرطة الشارقة الجمهور إلى توخي الحذر أثناء قطع الطريق، وعدم العبور إلا من الأماكن المخصصة لهم، مؤكدة عدم تهاونها في تطبيق القانون على المخالفين لأنظمة السير والمرور، وكل ما يشكل تهديداً على حياة مستخدمي الطرق.
 وتهيب بالسائقين الالتزام بالسرعات المحددة على طرق الإمارة، وعدم تجاوز السرعة المقررة، والالتزام بخط السير الالزامي؛ الذي يشكل سبباً رئيسياً في وقوع الحوادث التي تنتج عنها خسائر في الأرواح.

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