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«إكسبو دبي» تعلن المواعيد الجديدة لزيارة الأجنحة خلال الفترة الصيفية

«إكسبو دبي» تعلن المواعيد الجديدة لزيارة الأجنحة خلال الفترة الصيفية
30 مايو 2023 16:03

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن المواعيد الجديدة لزيارة الأجنحة وعن الأنشطة الصيفية المخصصة للأطفال خلال الفترة المقبلة، في حين ستستأنف الفعاليات الخارجية مثل عروض قبة الوصل والشلالات السريالية نشاطها في أكتوبر المقبل مع انخفاض درجات الحرارة.

وذكرت أنه يمكن زيارة أجنحة إكسبو السبعة وهي تيرا - جناح الاستدامة، وألف - جناح التنقل، وجناح الرؤية وجناح المرأة وأجنحة قصص أمم الثلاثة ابتداءَ من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الثامنة ليلاً، بينما يمكن زيارة حديقة الثريا وملاعب الأطفال من السادسة مساءً حتى العاشرة ليلاً.

وتتيح الأنشطة الصيفية لقادة المستقبل من سن 5 إلى 11 عامًا، فرصة عيش المغامرات المليئة بالمرح والفائدة، بما في ذلك فعاليات «رواد تيرا: مهارات البقاء» وتصميم الكتب المصورة وأنشطة عملية تشمل الروبوتات والابتكار والفن والصحة والرياضة، وتنطلق الأنشطة الصيفية من الاثنين إلى الجمعة في الفترة من 10 يوليو إلى 18 أغسطس، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً.

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وتماشياً مع جهود الاستدامة في مدينة إكسبو دبي والحفاظ على المياه والطاقة، ستتوقف العروض الليلية على قبة ساحة الوصل وعروض المياه في شلالات إكسبو مؤقتاً في يونيو، وتعود في أكتوبر لتتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، ولكن ستبقى منطقة الشلالات وساحة الوصل مفتوحة للجميع إلى جانب معالم مدينة إكسبو الأخرى، بما في ذلك حديقتا اليوبيل والفرسان.

وتستمر مدينة إكسبو دبي بالنمو، حيث من المقرر أن تزاول شركات ومؤسسات محلية ودولية رائدة أعمالها في المدينة بحلول سبتمبر، ما سيجذب حوالي 3000 موظف ليكونوا جزءاً من مجتمع أعمال مبتكر يعزز الإبداع والتواصل.

المصدر: وام
إكسبو 2020 دبي
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