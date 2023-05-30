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سعود بن صقر يستقبل سفير سلطنة عمان

سعود بن صقر يستقبل سفير سلطنة عمان
30 مايو 2023 15:10

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

وبحث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مع سعادة السفير، العلاقات الأخوية المتينة التي تربط دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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وأكد سموه على قوة العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات وسلطنة عمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وعمق روابط المحبة والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

من جانبه عبر سعادة الدكتور السيد أحمد بن هلال البوسعيدي، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

المصدر: وام
سلطنة عمان
الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
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