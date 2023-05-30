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بدور القاسمي تتفقد سير العمل في «جزيرة مريم»

بدور القاسمي تتفقد سير العمل في «جزيرة مريم»
30 مايو 2023 14:19

تفقدت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، آخر التطورات والمستجدات في «جزيرة مريم»، المشروع العقاري الفاخر والمتعدد الاستخدامات الذي ينفرد بموقعه وإطلالته المباشرة على بحيرة الممزر والخان.

وتابعت الشيخة بدور القاسمي سير العمل في مراحل المشروع الذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ 3.3 مليون قدم مربعة ويتألف من 18 مبنىً سكنياً تضم مجتمعة أكثر من 3500 وحدة سكنية.

واطلعت الشيخة بدور القاسمي برفقة  محمد العبّار رئيس «إيجل هيلز»، وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وهشام إبراهيم مدير عام مجموعة «إيجل هيلز»، وممثلين إداريين عن الجهتين، على مخططات مراحل المشروع الذي تطوره شركة «إيجل هيلز الشارقة».

ويعد مشروعاً مشتركاً بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) و«إيجل هيلز»، ليشكل إضافة نوعية إلى مشاريع إمارة الشارقة العقارية والاستثمارية، بما يقدمه من مبانٍ سكنية ومرافق تجارية توفر مزايا متكاملة من ضمنها ممشى على الواجهة البحرية، ومراكز للياقة البدنية، ومسابح ومنطقة لعب للأطفال، وحدائق داخلية، ومرافق ترفيهية مخصصة لكل مبنى سكني.

وتابعت الشيخة بدور القاسمي، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة «إيجل هيلز الشارقة»، عرضاً تقديمياً حول المخطط الرئيسي لجزيرة مريم تضمن مراحل عمل المشروع ومواعيد إتمامه، وتجوّلت في المباني السكنية في «مجمع بوابة مريم السكني» ضمن المرحلة الثانية من المشروع والمتوقع الانتهاء منها خلال الربع الأخير من العام الجاري، وتتضمن ستة مبانٍ هي نور وندى ونسيم وشمس وسما وسحاب، بمجموع 389 شقة.

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أما المرحلة الثالثة من المشروع «مجمع رمال السكني»، فمن المقرر تسليمها خلال الربع الثالث من العام 2024، وتتضمن مباني سكنية متكاملة تشتمل على 203 شقق، فيما يستكمل المشروع مرحلته الرابعة التي تتضمن «مجمع جواهر السكني» (1و2) ويضم 198 شقة خلال الربع الأخير من العام 2025، وهو الموعد المحدد أيضاً لانتهاء المرحلة الخامسة من المشروع التي تتضمن «مجمع كريستال السكني» الذي يتكوّن من مبنيين، ويشتمل على 234 شقة وتطل مباشرة على الواجهة البحرية، ويشهد الربع الأول من العام 2026 الانتهاء من المرحلتين السادسة والسابعة من المشروع، وتتضمنان «مجمع مسك السكني» و«مجمع عائشة السكني»، بمجموع شقق يصل إلى 340 شقة.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «لطالما ظل القطاع العقاري خلال عقود طويلة ماضية يركز على توفير مساكن آمنة وذات تصميم وجودة عالية في البناء، لكن الرؤية المستقبلية في «شروق» للقطاع العقاري تتجاوز ذلك إلى بناء مجتمعات تتمتع بحياة صحية ومتكاملة وآمنة في بيئة واحدة، تراعي مختلف احتياجات السكان بكل فئاتهم وتنظر إلى علاقتهم مع الطبيعة وشعورهم بالاستقرار بقدر التزامها بحاجاتهم العملية المتعلقة بأنماط البناء ومساحاته».

وأشارت رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) إلى أن هذه الرؤية تتجسد اليوم في مختلف مشاريع «شروق»، سواء من اختيار المواقع أو توفير وسائل الترفيه وخيارات التسوق والتواصل والتنقل وحتى العمل، فالسكن أو الاستثمار في مشاريع الهيئة ليس مجرد إقامة، ولكنه تجربة معيشية متكاملة صحية وعالية الجودة.

يشار إلى أن مشروع «جزيرة مريم» يبعد عن «مطار الشارقة الدولي» أقل من 20 كم، وعن «مطار دبي الدولي» أقل من 10 كم، وعن «مركز إكسبو الشارقة» أقل من 2 كم، وعن «المدينة الجامعية بالشارقة» أقل من 15 كم.

المصدر: وام
جزيرة مريم
بدور القاسمي
الممزر
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