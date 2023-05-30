شما المزروعي: تحديات واجهت مشروع المدارس المجتمعية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، وجود تحديات أدت إلى تأخر إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع المدارس المجتمعية، جاء ذلك خلال ردها على سؤال تقدمت به عضو المجلس الوطني الاتحادي، سمية عبدالله السويدي خلال الجلسة الحادية عشرة المنعقدة اليوم، إذ تلقت معاليها 9 أسئلة، منها

سؤالان حول «مبادرة المدارس المجتمعية» وخدمات «مركز التدخل المبكر بمركز رأس الخيمة للمعاقين»، من العضو سمية السويدي.

وأكدت معاليها، تفصيلاً، بأن المبادرة تم إطلاقها من خلال الجهد المشترك بين المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي، بهدف الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للمدارس، وتوفير بيئة اجتماعية وأسرية آمنة ومفيدة للطلبة وأسرهم تدعم التلاحم المجتمعي والتواصل بين الأسر، حيث تشمل المبادرة توفير البرامج الاجتماعية والرياضية والثقافية لجميع أفراد الأسر.





وحددت 3 تحديات لتوقف المبادرة وتأخر إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع المدارس المجتمعية، شملت توفير ميزانية إضافية مخصصة للمشروع لتغطية تكاليف التجهيزات اللوجستية للمشروع وتوفير الأدوات اللازمة المخصصة للبرامج والصيانة والأمور التشغيلية، وغياب آلية معتمدة لتحفيز الكادر التعليمي للمشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى زخم التقويم المدرسي بالأنشطة الأكاديمية والتي تعيق أفراد الأسر عن المشاركة في أنشطة المبادرة.

وقد بدأ المجلس مناقشة المشروعات للقوانين المحالة من اللجان، ومنها مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، ومشروع نظام القيم البرلمانية.