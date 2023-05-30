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سيف بن زايد: مركز متخصص لتنفيذ العقوبة والعلاج والتأهيل من المخدرات

سيف بن زايد: مركز متخصص لتنفيذ العقوبة والعلاج والتأهيل من المخدرات
30 مايو 2023 12:14

إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في رد كتابي خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الثلاثاء)، على سؤال العضو حميد علي العبار الشامسي حول «متعاطي المخدرات من الشباب المواطنين».
أن الوزارة وضعت ضمن خططها وأولوياتها الحالية إنشاء مركز متخصص لتنفيذ العقوبة والعلاج والتأهيل، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على التنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لوضع التصور العام للمشروع وتخصيص الميزانية المطلوبة.
وأكد سموه أن الوزارة أدخلت تحديثات على خطط مكافحة المخدرات لتقليص عدد متعاطي المخدرات الشباب من 15 إلى 35 سنة خلال الأعوام 2019 و2022 من خلال تكثيف ضبط مروجي المخدرات وتجار المخدرات، وحظر المواقع الإلكترونية المروجة للمخدرات، وخفض نسبة التخلف عن الفحص الدوري، وضبط متعاطي المخدرات.


مجلس مكافحة المخدرات
وأكد سموه أن الوزارة سبق وأن قامت بتشكيل مجلس مكافحة المخدرات، والذي يختص بتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، وتحقيق المؤشرات الاستراتيجية وتعزيز دور الوزارات والجهات الحكومية والاتحادية والمحلية المعنية بالمكافحة، وتشجيع المؤسسات المهنية على المساهمة المجتمعية.
ولفت سموه أن وزارة الداخلية وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي تضمنت استراتيجية تستهدف الحد من الطلب على المخدرات من خلال الوقاية والتوعية والتأهيل والدمج المجتمعي، وحماية البيئة المدرسية، وتقليل فرص عرض المخدرات عبر ضبط المروجين والتجار.

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كما أطلقت وزارة الداخلية خدمات استباقية من خلال حملة «شاركنا لنمنعها»، حيث تهدف إلى مكافحة الوسائل الترويجية للمواد المخدرة التي تصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

سيف بن زايد
مكافحة المخدرات
المخدرات
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