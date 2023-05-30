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سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي

سلطان القاسمي
30 مايو 2023 12:12

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (30) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

وبحسب المرسوم يُشكل مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي برئاسة عبدالله سلطان محمد العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعضوية كل من:

1- المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية.

2- عفاف بنت إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية.

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3- علي حسين خليفة المزروع، مدير عام دائرة الرقابة المالية.

4- وليد إبراهيم الصايـغ، مدير عام دائرة المالية المركزية.

5- عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

 

المصدر: وام
الشارقة
السودان
الضمان الاجتماعي
سلطان القاسمي
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