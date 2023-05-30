"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم هولوميت" في العين

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "مطعم هولوميت" في العين، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-2756683.
وجاء القرار لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.وفق الحساب الرسمي لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تويتر.
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "مطعم هولوميت" في العين، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-2756683، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة. pic.twitter.com/7JYEicJy5X— هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (@adafsa_gov) May 30, 2023