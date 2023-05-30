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"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مطعم هولوميت" في العين

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
30 مايو 2023 11:01

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "مطعم هولوميت" في العين، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-2756683.

وجاء القرار لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.وفق الحساب الرسمي لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تويتر.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
العين
مطعم
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