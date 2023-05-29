«الصيد بالحظرة» برنامج تدريبي في «تراث الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك 15 طالباً من الطلاب المنتسبين لنادي تراث الإمارات في برنامج الصيد بالحظرة، الذي أطلقه النادي من البطين إلى جزيرة «حالة البحراني» (مكان الحظرة)، وتلقى الطلاب شرحاً عن طريقة الصيد بالحظرة التراثية المستخدمة قديماً في إمارة أبوظبي، كما تعرفوا على أنواع الأسماك مثل النيسر والصافي والضلع.

ويأتي البرنامج في إطار عمل نادي تراث الإمارات لترسيخ الموروث ونقله للأجيال الجديدة، وتعزيز الهوية الوطنية.. والحظرة عبارة عن شباك ثابتة تُنصب في المياه الضحلة قرب الساحل بشكل دائري، وتثبت باستخدام دعائم حديدية، ويبدأ موسم صيد الحظرة من أبريل ويستمر حتى نهاية سبتمبر.