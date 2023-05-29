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سلطان بن أحمد يطلع على تصاميم طلبة جامعة الشارقة

سلطان بن أحمد خلال الزيارة (وام)
30 مايو 2023 02:01

الشارقة (وام)

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اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، على التصاميم المقترحة، الخاصة بمسجد الجادة، التي صممها طلبة قسم العمارة بكلية الهندسة في جامعة الشارقة، وذلك في قاعة مدار بمنطقة الجادة في الشارقة.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته شركة أرادَ بالتعاون مع كلية الهندسة في جامعة الشارقة، وحمل عنوان «في رحاب الإيمان: تصميم واجهات مبنى المسجد»، حيث شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً تناول شرحاً مفصلاً عن التصاميم الأربعة المتأهلة التي تم اختيارها من أصل 25 تصميماً، واطلع سموه على أبرز المواصفات التي تم إدخالها على التصاميم المقترحة بواسطة أحدث التقنيات لتصميم المباني.
 وكرم سموه المجموعات المشاركة أصحاب التصاميم المقترحة والمتأهلة التي تم اعتمادها بوساطة فرق العمارة والتصميم في شركة أرادَ، والتقط سموه معهم الصور التذكارية.
وتجول سموه في المعرض المصاحب للحفل واطلع على التصاميم المشاركة والبالغ عددها 25 تصميماً، حيث استمع لشرح تفصيلي من الطلبة حول أبرز مميزات وتفاصيل الأعمال التي صممت بناءً عل معايير عدة، أبرزها انسجام التصميم ضمن سياق المخطط الرئيسي، وإبراز سمات العمارة الإسلامية، والتجربة الكليّة للزوار، ومدى تفرّد هوية كل تصميم على حدة، بالإضافة إلى سهولة وصول كلا الجنسين من المصلّين، ومدى الاستفادة من المساحات الخارجية والمناطق المظللة بالشكل الأمثل، وقابلية التصاميم المقدّمة للتطوير والتحسين والتوسع مستقبلاً.
تعاون
يذكر أن هذا المشروع هو نتاج التعاون بين شركة أرادَ وجامعة الشارقة، الذي تم بموجبه قيام 55 طالباً وطالبة من قسم العمارة بكلية الهندسة في جامعة الشارقة على المشاركة في تصميم 25 مسجداً ليتم اختيار تصميم واحد سيتم تنفيذه في مجمّع «نِست» للمساكن الطلابيّة في منطقة الجادة، ويعتبر هذا التعاون فرصة قيمة لطلبة قسم العمارة لاكتساب الخبرة العملية عن كثب، وتطبيق المنهج والمواد التي تتم دراستها في الجامعة بشكل واقعي، عبر تصميم عددٍ من المباني واعتمادها.

سلطان بن أحمد
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