«إكسبو أصحاب الهمم الدولي» أكتوبر المقبل

دبي (وام)

تنطلق فعاليات معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دورته الخامسة 2023 في دبي من 9 إلى 11 أكتوبر القادم، وتشمل تقديم باقة من أحدث التقنيات والابتكارات لزوار المعرض من داخل الدولة وخارجها.

يقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ومن المنتظر أن يجلب المعرض أحدث مجموعة من منتجات التكنولوجيا المساعدة إلى منطقة الشرق الأوسط التي تضم أكثر من 50 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وأن يحمل أجندة الشمول الاجتماعي إلى آفاق جديدة.

ويشكل هذا المعرض الدولي المخصص لذوي الهمم الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي منصة للمصنعين العالميين والإقليميين للمنتجات المساعدة والتأهيلية لجذب أنظارهم وكسب قلوب مجتمع الأشخاص ذوي الهمم.

وستشهد نسخة هذا العام التي تعتبر الأكبر من حيث المساحة وعرض المنتجات مقارنة بالدورات السابقة مشاركة نحو 300 عارض من 50 دولة.

ومن المتوقع للمنصة الأضخم في الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية لجهة التركيز على تكنولوجيا الإعاقة أن تستقطب حوالي 12 ألف زائر من مجتمع ذوي الهمم من كافة دول منطقة الشرق الأوسط البالغ عددها 22 دولة حيث سيتم خلال المعرض تغطية جزء كبير من أكثر من 4500 من التقنيات الحالية المساعدة للإعاقات المتنوعة.

وأكد خبراء يمثلون شركات دولية عاملة داخل وخارج الدولة أن الإمارات تعتبر في مصاف دول العالم في إظهار دعمها الراسخ للأشخاص ذوي الهمم وتزويدهم بأفضل التقنيات التي تمكنهم من العيش بشكل مستقل.

وقال اندي فولكنر، الرئيس التنفيذي لشركة توبلاند المورد العامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنتجات والخدمات الموجهة لتحسين الوصول إلى أماكن الفعاليات والأماكن العامة والشركات: إن الشركة ستعرض أحدث منتجاتها المساعدة وستجري عروضا توضيحية حية لجرس الباب المرئي وأنظمة التنبيه عبر الهاتف وأجهزة إنذار الحريق الرجاجة التي تهدف لمساعدة الصم أو من يعانون من ضعف السمع كما سيقوم سفير العلامة التجارية بتقديم «وي وك» العصا الذكية الأولى من نوعها في العالم فيما سيتم أيضا عرض الكراسي المتحركة العائمة المخصصة للاستعمال على الشواطئ والحصائر الشاطئية المخصصة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة ضمن المرافق الساحلية.

وسيتم التركيز خلال المعرض على «زهرة أقحوان الإعاقات الخفية» وهي أداة تطوعية بسيطة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل التوحد وعسر القراءة وضعف السمع والبصر التي بدأت باستخدامها مؤخراً كل من مؤسسة مطارات دبي وطيران الإمارات خاصة بعد الزيادة في الاستفسارات من القطاعين العام والخاص بحثاً عن المساعدة والمشورة حول الإعاقة وذلك بالنظر إلى نمو قطاع سياحة ذوي الإعاقة.