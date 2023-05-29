85 خبيراً ومختصاً في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات

آمنة الكتبي (دبي)

قال المهندس محسن العوضي قائد مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات إن فريق المهمة يتضمن 85 خبيراً ومختصاً والعدد قابل للزيادة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق وطني يضم جميع المختصين من أنحاء الدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر وكالة الإمارات للفضاء في دبي. وبين العوضي أن المهمة تهدف إلى فهم أعمق لخصائص الكويكبات وأصولها وتكوينها وتطورها وفتح آفاق جديدة لفهم أكثر عن تشكيل نظامنا الشمسي، كما ستعمل المهمة على قياس تكوين السطح والجيولوجيا والكثافة الداخلية للعديد من الكويكبات في حزام الكويكبات الرئيس، وقياس درجات الحرارة والخصائص الفيزيائية الحرارية على الكويكبات المتعددة لتقييم مراحل تطور سطحها وتاريخها.

وقال العوضي إنه سيتم فتح نافذة الإطلاق لمدة 3 أسابيع تبدأ في بداية شهر مارس في عام 2028 موضحاً أنه خلال نهاية العام الجاري سيتم تحديد موقع الإطلاق، مشيراً إلى أنه سيتم تصنيع 50 % من المشروع في دولة الإمارات، كما سيتم إنجاز التصاميم النهائية في عام 2025، ومن ثم سيتم البدء في إجراء الاختبارات والتي ستكون داخل وخارج الدولة.

وأضاف «يشارك في المهمة 3 جامعات محلية من خلال تطوير الأجهزة والتي تشمل: جامعة خليفة، وجامعة نيويورك أبوظبي، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسات وطنية مثل معهد الابتكار التكنولوجي، وشركة الياه سات، وشركاء محليين وعالميين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشراكة مع وكالات ومؤسسات وجامعات محلية وعالمية مثل وكالة الفضاء الإيطالية وجامعة كولورادو الأميركية، وجامعة أريزونا في الولايات المتحدة».

من ناحيته قال المهندس محمد عمران العامري قائد أنظمة المركبة الفضائية في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات: استلهمنا مركبة المهمة من مشروع الإمارات لإستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، حيث تم الاعتماد على 50% من مكوناتها، موضحاً أنه سيتم تطوير أنظمة جديد في المركبة.

وأضاف تضم المركبة الفضائية، 4 أجهزة علمية متطورة تشمل: كاميرا مرئية، ومطياف الأشعة تحت الحمراء متوسط الموجة، ومطياف الأشعة تحت الحمراء الحرارية، وكاميرا الأشعة تحت الحمراء، وستعمل هذه الأجهزة على قياس تكوين السطح والجيولوجيا والكثافة الداخلية ودرجات الحرارة والخصائص الفيزيائية الحرارية للعديد من الكويكبات في حزام الكويكبات الرئيس لتقييم مراحل تطور سطحها وتاريخها والتعرف على أصولها الغنية بالمياه بشكل أفضل.

وبين أن هناك 4 أنظمة في المركبة، وهي نظام الدفع الكهربائي الشمسي، ويهدف لقطع مسافات طويلة بين الكويكبات، بالإضافة إلى النظام الملاحي الذكي ومتخصص للتوجيه والمناورات بالتحديد أثناء المرور من الـ 6 كويكبات مرتفعة وعلى بعد 150 كيلو متراً من بعضها بعضاً. وتابع كما تتضمن المركبة النظام الحراري يتكيف مع البعد والقرب من الشمس مبيناً أن المهمة سوف تقترب من كوكب الزهرة، حيث تعد البيئة الحرارية قاسية.

أنظمة المركبة الفضائية

عمل المهندس محمد عمران العامري قائد أنظمة المركبة الفضائية في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، كمهندس أنظمة ميكانيكية والدعم الأرضي في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، وهو المسؤول عن رفع المسبار على صاروخ الإطلاق، ويعد كبير مهندسي النظم الميكانيكية الفضائية لدى إدارة مشاريع الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء ورئيس فريق المركبة الفضائية للقمر العربي 813 وتتمثل مسؤوليته الرئيسة في تصميم وتطوير ودمج واختبار المركبة، كما أسهم في تصنيع وتصميم معدات الدعم الأرضي.

قائد المهمة

المهندس محسن العوضي قائد مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، يعمل كمدير إدارة المهمات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، وعمل كمهندس أنظمة المسبار ومسؤول إدارة المخاطر، وتولى مسؤولية التأكد من إمكانية تواصل المحطة الأرضية مع مسبار الأمل، وتحقيق المسبار للمدار المناسب لتنفيذ الدراسات على كوكب المريخ، وهو حاصل على الماجستير في هندسة الفضاء من جامعة كولورادوا بولدر.