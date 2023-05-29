أحمد بن محمد: القطاع الخاص شريك في تحقيق مستهدفات التوطين

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي أن ملف التوطين يعد من أهم الملفات التي توليها حكومة دبي كل الاهتمام والعناية، وذلك يتضح من خلال الجهود الحثيثة المبذولة في سبيل فتح المجال رحباً أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة في سوق العمل وضمن مختلف التخصصات، وما توليه الحكومة من اهتمام وتشجيع لبرامج التوطين في القطاع الخاص، والذي تعتبره شريكاً رئيساً في تفعيل المستهدفات الوطنية لهذا الملف الاستراتيجي.

وأعرب سموه عن تقديره للمؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تبدي تعاوناً حقيقياً ومشاركة ملموسة في إنجاح ملف التوطين ودعم الأهداف الرامية إلى دعم فرص التوظيف للمواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم عالمياً، وفتح المجال أمام الكفاءات الإماراتية في هذا القطاع، وقال سموه: «نثمّن الدور الرائد والنموذج المُلهم لمؤسساتنا الوطنية الواعية بحجم مسؤوليتها ودورها المؤثر في إنجاح أهداف التوطين... لطالما قدمت دبي صورة فريدة للشراكة بين القطاع الحكومي ونظيره الخاص.. وننتظر أن تثمر تلك الشراكة مزيداً من الفرص أمام الكوادر الإماراتية في سوق العمل وضمن شتى التخصصات».

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، إلى مقر «مجموعة الفطيم» في فستيفال سيتي بدبي، حيث كان في استقبال سموه عمر عبدالله الفطيم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفطيم، وعدد من قيادات المجموعة.

وفي مستهل الزيارة، التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أعضاء مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي، برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري رئيس المجلس، حيث استضافت مجموعة الفطيم اجتماع المجلس. واستمع سموه من معالي رئيس المجلس إلى شرح حول التقدم المحرز في تحقيق أهدافه لاسيما في تأكيد ضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة، لاسيما ضمن القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

تأهيل الكفاءات

اطلع سموه على جهود المجلس في توسيع نطاق تأهيل الكفاءات والقدرات الإماراتية وزيادة فرصها في القطاع الخاص عبر التنسيق مع مختلف القطاعات الاقتصادية العاملة في الإمارة من أجل توظيف المواطنين في القطاع الخاص ودعم انضمامهم إلى القطاعات الحيوية وتأكيد مشاركتهم الفاعلة في دفع جهود التنمية.

واستمع سمو النائب الثاني لحاكم دبي خلال الزيارة إلى شرح حول برنامج واستراتيجية التوطين في «مجموعة الفطيم»، حيث أكد عمر الفطيم أن ملف التوطين يعد من أولويات المجموعة، وتعبر عن ذلك استراتيجيتها للتوطين التي تجسدها «منصة سنيار» التي تشكل مظلة لبرامج ومبادرات المجموعة في مجال التوطين، وتهدف إلى بناء جيل من المواهب الإماراتية والكوادر المحلية، لدعمهم في مسيرتهم المهنية وتمكينهم من تحقيق طموحهم، من خلال الوصول إلى نسبة توطين تبلغ 10% خلال العامين المقبلين، وتوفير فرص عمل وظيفية وتأهيلية للمواطنين في 8 قطاعات حيوية في المجموعة خلال السنوات الخمس المقبلة. وتناول عمر الفطيم الدور الذي تقوم به المجموعة في سوق العمل كحاضنة للكوادر الإماراتية ترعى تطورها وتصقل مواهبها بهدف تعزيز تنافسيتها وجاهزيتها للقيام بأدوار إدارية وقيادية ضمن القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة والتي ترتكز على مجموعة من المحاور المهمة من أبرزها: تأسيس صندوق خاص لدعم استراتيجية التوطين بمجموعة الفطيم بقيمة 150 مليون درهم، وإطلاق مجلس الفطيم للتوطين، واستهداف زيادة نسبة التوطين في المجموعة إلى 10% خلال العامين المقبلين.

إلى ذلك، قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة اطلع خلالها على مجمل أعمال مجموعة الفطيم وتخصصات إداراتها، حيث التقى سموه عدداً من الموظفين الإماراتيين العاملين في أقسام المجموعة المختلفة، وتعرف منهم على تجربتهم وانطباعاتهم حول العمل في القطاع الخاص، وأفكارهم حول كيفية تشجيع مزيد من الشباب المواطن على الالتحاق بهذا القطاع، وعدم الاكتفاء بفرص العمل في القطاع الحكومي.

