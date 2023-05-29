مكتوم بن محمد: تطوير القطاع الصحي في مقدمة الأولويات

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دبي تضع تطوير قطاعها الصحي في مقدمة الأولويات التي تحيطها بكل الاهتمام والعناية، مع العمل على دعم هذا القطاع الحيوي بالتوسع في إقامة وتوطيد الشراكات الاستراتيجية مع أكبر وأهم موفّري الخدمات الطبية والعلاجية بما يعزّز مكانتها كوجهة رائدة عالمياً في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس الدكتور مارتن كوبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى مورفيلدز البريطاني للعيون، في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، حيث تناول اللقاء جهود دبي المستمرة في تطوير بنيتها التحتية التي تخدم مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصحي، وتهيئة دبي للبيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، بما يؤكد امتلاكها منظومة صحية متكاملة ومستدامة تلتزم بأرقى المعايير العالمية.

وتطرق النقاش إلى النموذج المتطور الذي أسسته دبي للشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف القطاعات، ومن أهمها قطاع الرعاية الصحية، ونجاح هذا النموذج في استقطاب أكبر الأسماء العالمية في ذات المجال، في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دبي لصحة أفراد المجتمع والتي تعدها من أهم دعائم التنمية الشاملة والمستدامة. كذلك تناول اللقاء تنامي جاذبية دبي للكوادر الطبية عالية الكفاءة والمهارة المهنية من شتى أنحاء العالم، بما توفره من بيئة داعمة ومحفزة على الإبداع والابتكار، ومشجعة على التميز والنمو. وتم خلال اللقاء استعراض مجمل خدمات مستشفى مورفيلدز، والذي يعد من أعرق المستشفيات البريطانية، ومن أكبر وأهم المستشفيات المتخصصة في طب وأبحاث العيون على مستوى العالم، كذلك استعراض نشاط المستشفى في دولة الإمارات، حيث يُعدُّ مقر مورفيلدز في «مدينة دبي الطبية»، والذي تم افتتاحه في عام 2007، أول فرع للمستشفى العريق خارج بريطانيا. واستعرض الجانبان الشراكة الموقعة بين المستشفى وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والهادفة إلى دمج التعليم الأكاديمي والبحث العلمي والتدريب الإكلينيكي بما يوسع آفاق التجربة التعليمية لطلبة الجامعة، ويسهم في ضمان أعلى مستويات جودة التعليم والتدريب في تخصص طب العيون بالجامعة كونه جزءاً أساسياً من منهاج كلية الطب.

