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الإمارات

الإمارات تشارك في معرض الصناعات الدفاعية بالتشيك

جانب من المشاركة (وام)
30 مايو 2023 02:01

براغ (وام)

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 شاركت مجموعة من الشركات الإماراتية المعنية بقطاع الدفاع، في المعرض الدولي لتقنيات الصناعات الدفاعية والأمنية، الذي أقيم في جمهورية التشيك، وذلك على هامش زيارة الوفد رفيع المستوى برئاسة معالي أحمد الصايغ وزير دولة، إلى جمهورية التشيك، وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي مشاركة وفد الدولة في هذا المعرض الدولي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الدفاع، وذلك في ظل ما تتمتع به الشركات الإماراتية والتشيكية من تكنولوجيا متطورة وصناعات حديثة، حيث يتطلع الجانبان إلى تعزيز التعاون في هذا القطاع الواعد لكلا البلدين. 
المعرض
تجول الوفد في أجنحة المعرض وأروقته المختلفة والذي يضم عدداً من المؤسسات والشركات الدولية، واطلع الوفد على أحدث التقنيات العسكرية والأنظمة الأمنية والصناعات الدفاعية التي يحتضنها المعرض.

الإمارات
التشيك
الصناعات الدفاعية
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