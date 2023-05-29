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«شاركنا لنمنعها» شعار الدولة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

«شاركنا لنمنعها» شعار الدولة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
30 مايو 2023 02:01

أبوظبي (وام)

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قرر مجلس مكافحة المخدرات بالدولة اعتماد شعار «شاركنا لنمنعها» ليكون شعار مشاركة الدولة في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2023، الذي يصادف السادس والعشرين من شهر يونيو المقبل. 
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس مكافحة المخدرات الذي عُقد عن بُعد، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، بحضور رؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة. 
وأكد معالي رئيس المجلس، ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية، والشركاء للوقوف صفاً واحداً لدعم جهود الدولة في مواجهة آفة المخدرات، مشيراً إلى أن تجار ومروجي المخدرات لن يتوقفوا عن استهداف الدولة وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، ولا بد أن يكون الجميع لهم بالمرصاد وإحباط كافة محاولاتهم ولن يتأتى ذلك إلا بالتعاون والتنسيق. واستعرض المجلس في اجتماعه عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، وأهمها: نتائج الربع الأول لعام 2023، لمبادرة الإطار المشترك للحد من تهريب المخدرات عبر منافذ الدولة، والنسب المستهدفة لكل جهة من الجهات المعنية في الدولة، إضافة إلى استعراض مقارنة بين ما تم تحقيقه من نتائج في الربع الأول من العام الماضي 2022م، ونتائج الربع الأول من العام الجاري 2023م. 
مؤشرات
ناقش المجلس نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية ومستهدفاتها، لإدارات وأقسام مكافحة المخدرات للربع الأول من العام الجاري 2023م، وجهود فرق المكافحة في ضبط مرتكبي جرائم المخدرات ومنع ترويجها.

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