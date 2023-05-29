«جامعة أبوظبي» تختتم «منتدى البحوث الهندسية 2023»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت كلية الهندسة بجامعة أبوظبي فعاليات الدورة السنوية الرابعة من منتدى البحوث الهندسية 2023، الذي اختتم مؤخراً وأقيم بالتعاون مع كلية الهندسة المستدامة والبيئة المبنية في جامعة ولاية أريزونا، تحت شعار «الخرسانة في الطقس الحار: بناء من أجل المستقبل، ابتكار التصاميم المستدامة ودور الطباعة ثلاثية الأبعاد»، حيث استعرض المنتدى أبرز الإسهامات في مجال إنتاج الخرسانة المستدامة ثلاثية الأبعاد التي تناسب ظروف دولة الإمارات العربية المتحدة البيئية.

افتتح الملتقى الدكتور سامر المارتيني، رئيس المنتدى وأستاذ الهندسة المدنية المساعد في جامعة أبوظبي، وألقى كلمة الجامعة البروفيسور توماس هوستيتلر، نائب مدير جامعة أبوظبي، فيما ألقى كلمة كلية الهندسة الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي.

تأتي إقامة الحدث بعد النجاح الباهر الذي حققته نسخه الثلاث السابقة، وتماشياً مع اثنين من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (الثالث والتاسع) الرامية إلى ضمان الحفاظ على صحة الأفراد ورفاههم، وتعزيز قدرة المشاريع الإنشائية على التعامل والتكيف مع التحديات والوصول إلى بنية تحتية صلبة للتصنيع الشامل والمستدام. ويسعى المنتدى من خلال تناوله لهذه الأهداف للوصول إلى نتائج مبتكرة تتماشى مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتسهم في النمو المطّرد لاقتصاد دولة الإمارات القائم على المعرفة.

شارك في المنتدى ما يزيد على 200 شخص، بالإضافة إلى 60 مشاركاً افتراضياً من جامعة أبوظبي وغيرها من المؤسسات الأكاديمية.

شريك استراتيجي

قال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة بجامعة أبوظبي: «نحن سعداء بإقامة الدورة السنوية الرابعة من «منتدى البحوث الهندسية»2023، بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا، إحدى الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ إن العمل عن كثب مع شريك استراتيجي مثل هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة يدعم مهمتنا في منح طلبتنا تعليماً عالمياً رفيع المستوى، ويُعزز مفهوم التفكير النقدي والحماس البحثي لديهم، ويُعدّهم للتميز والنجاح في سوق عمل تتزايد فيه المنافسة على نحو كبير».

من جانبه، قال الدكتور سامر المارتيني، رئيس المنتدى وأستاذ الهندسة المدنية المساعد في جامعة أبوظبي: «يأتي انعقاد الدورة الرابعة من منتدى جامعة أبوظبي وجامعة ولاية أريزونا للبحوث 2023 تجسيداً لالتزام جامعة أبوظبي الراسخ بالاستثمار في شتى أشكال فرص البحث العلمي التي تعزز الابتكار».