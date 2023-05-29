جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تعتمد الخطة المستقبلية

أبوظبي (الاتحاد)

بحث المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن بيّه تعزيز مسيرة الجامعة الأكاديمية، والخطط التي تحقق تطلعاتها المستقبلية وتلبي احتياجات المجتمع في مجال الاهتمام بالدراسات الإنسانية، والارتقاء بمخرجاتها العلمية والأكاديمية، واعتمد المجلس الخطة المستقبلية للبرامج الأكاديمية في العلوم الإنسانية في مراحل البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى اعتماد عقد مؤتمر اللغة العربية واللسانيات التطبيقية «الفرص والتطلعات»، ومؤتمر بعنوان الفلسفة ورهان التقدم النظري والاجتماعي خلال العام الجاري.

وفي مجال النشر والتوثيق والدراسات والبحوث، أقر المجلس العلمي الأعلى للجامعةـ بحضور رئيس مجلس الأمناء الدكتور محمد راشد الهاملي، ومشاركة مدير الجامعة الدكتور خليفة الظاهري وأعضاء المجلس- إصدار ثلاث مجلات علمية محكمة في مجالات الدراسات الفلسفيّة، والدراسات الإسلاميّة، واللغويّات التطبيقيّة. وفي مستهل الاجتماع نوه معالي رئيس المجلس بالدعم الكريم المتواصل الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيح محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للجامعة وللعلم والتعليم في الدولة بشكل عام.

وأكد معالي الشيخ عبدالله بن بيّه أن الجامعة تمضي بعزم نحو التفوق والريادة، وفق منهجية أو فلسفة تقوم على التجديد والترشيد، أي التجديد في الدراسات الداخلة في اختصاص الجامعة وبخاصة الدراسات الاسلامية منهجاً وطريقة بحث وتدريس، وترشيد النظر في القضايا الإشكالية من خلال مبدأ الوساطات بين هذه الدراسات ومجالات المعرفة الأخرى.