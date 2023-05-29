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جامعة العين مركز معتمد لامتحانات «الآيلتس»

جامعة العين مركز معتمد لامتحانات «الآيلتس»
30 مايو 2023 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

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جامعة العين الأفضل في الإمارات وعضو ماسي ومركز معتمد لامتحانات الآيلتس بحسب المجلس الثقافي البريطاني، وفازت جامعة العين بأفضل أداء على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وأفضل أداء على مستوى إمارة أبوظبي، كما صنفت كعضو ماسي ومركز معتمد لعقد امتحانات الآيلتس بمقري الجامعة في العين وأبوظبي في برنامج شراكة المجلس الثقافي البريطاني.
وأشار الدكتور عبد الغني رماش مدير مركز اللغة الإنجليزية إلى أن جامعة العين تقدم اختبارات الآيلتس المعتمدة من خلال مركز متخصص تم افتتاحه في الجامعة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني يمكن من خلاله للطلبة تقديم الاختبارات ورقياً أو إلكترونياً.

العين
جامعة العين
الآيلتس
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