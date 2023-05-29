انطلاق برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية»

دبي (الاتحاد)

ينطلق اليوم «الثلاثاء» في لندن، برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية» الذي تُنظمه مؤسسة دبي للمرأة برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ويستمر حتى 5 يونيو 2023، بمشاركة 20 موظفة تمثلن نخبة من القياديات في جهات مختلفة بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص. يأتي البرنامج الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع معهد المديرين في لندن (Institute of Directors) في إطار جهود مؤسسة دبي للمرأة للارتقاء بالمهارات الوظيفية والقيادية للمرأة لتعزيز دورها في صياغة مستقبل دبي ودولة الإمارات بصفة عامة، ويهدف بشكل أساسي إلى التعريف بمهام ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات المختلفة لاسيما العالمية، جنباً إلى جنب مع تزويد القياديات الإماراتيات المشاركات في البرنامج بالمهارات القيادة والإدارية عالية المستوى.

الجهات المشاركة

وتنتمي المشاركات في البرنامج إلى عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.

جيل قيادي

وقالت نعيمة أهلي، مدير إدارة الدعم المؤسسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة: إن المؤسسة، بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، تحرص دائماً على الارتقاء بأداء القيادات الإماراتية والعمل على إعداد جيل قيادي واعد من النساء، وصقلهن بالأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات الاستراتيجية والمساهمة في صنع المستقبل، وتوفير الممكنات الرئيسة التي تؤهلهن للعب دور مهم في المؤسسات المحلية والعالمية وتحقيق نتائج وإنجازات غير مسبوقة في مجال القيادة. وأضافت: أن برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية»، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع معهد المديرين في لندن، الذي يعد أحد المؤسسات العريقة عالمياً في مجال الحوكمة، يحقق الأهداف والمحاور التي تركز عليها الخطة الاستراتيجية 2023-2027 لمؤسسة دبي للمرأة المتعلقة بتطوير القيادات النسائية، وخلق بيئة مواتية للمرأة في سوق العمل، وتحسين جودة حياة المرأة واستقرارها، حيث تسعى المؤسسة من خلال هذه المحاور إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح «دبي نموذجاً رائداً للمدن الصديقة للمرأة»، انطلاقاً من توفر التشريعات والسياسات الداعمة والحرص على إقامة الشراكات البناءة وإتاحة الفرص للمرأة الإماراتية للتأثير محلياً وعالمياً.

معهد المديرين

ويركز معهد المديرين (IoD) منذ إنشائه عام 1903 على ثلاث قيم أساسية، هي التطوير المهني والعلاقات ذات القيمة النوعية والتأثير الهادف. وسيقدم برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية» نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، منهم ديفيد جويل، ديبورا بنسون، موراي إلدريدج، شيلاغ دوفيلد.

7 محاور

ويشتمل البرنامج على 7 مجالات رئيسية تعد ضرورية للمديرين الحاليين والمستقبليين وكبار المختصين في مجال الحوكمة وهي: استراتيجية المديرين، مجلس الإدارة الفعال، إدارة المخاطر، التمويل للمديرين غير الماليين، دور المدير، دور مجلس الإدارة.

الإدارة الفعالة

قالت سلطانة سيف مدير إدارة تطوير المرأة بمؤسسة دبي للمرأة: إن هذا البرنامج يستهدف القيادات النسائية في الصفوف الأولى بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص من خلال توفير مادة تدريبية تم تصميمها بعناية فائقة من قبل قيادات ذات تجارب عالمية متميزة، ويعتمد على تطبيق مفهوم التعلم من النظراء والاستفادة من أساليب الإدارة الفعالة.

وأضافت: أن حرص الدولة ومؤسساتها المختلفة على صقل قدرات المرأة الإماراتية، يؤكد الاهتمام بدورها البارز والمحوري في دفع المستقبل الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات، مُشيرةً إلى أن الدولة خطت خطوات كبيرة في تعزيز تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، وكان لها السبق على مستوى المنطقة عام 2012 في إصدار قوانين وتشريعات ملزمة للمؤسسات الحكومية بضرورة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، إضافة إلى القرار الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2021 بضرورة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالأسواق المالية، وذلك في إطار الحرص على تمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات.