26.7 مليون درهم مساعدات  طارئة أنفقتها «بيت الخير»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت جمعية بيت الخير، أن برنامج «فزعة» للدعم الطارئ هذا العام تقدماً لافتاً، حيث أنفقت الجمعية عليه 26.793.176 درهم خلال أقل من 5 أشهر، استفاد منه 4.474 أسرة وحالة محتاجة من بين الفئات والأشخاص المستفيدين من خدمات الجمعية.

ويعد برنامج «فزعة»، أحد برامج التكافل المجتمعي التي تعزز روح التكافل والتلاحم المجتمعي، وتنهض بأوضاع أكثر الناس حاجة، ويتكون من مشاريع «المساعدات الطارئة» و«علاج» و«الغارمين»، ويعنى بتفريج كربة الأسر والحالات التي تمر بعجز أو أزمة طارئة، حتى تتمكن من تجاوز محنتها، واستئناف حياتها المعتادة.

وأوضح عابدين طاهر العوضي، المدير العام لجمعية «بيت الخير» في تصريحات صحافية، أنه يتوزع الإنفاق على هذه المشاريع على عدة مجالات، منها 14.023.000 درهم قدمت كمساعدات نقدية عاجلة لرفع العجز المادي والمالي عن 3.596 أسرة وحالة بالإضافة إلى 6.474.622 درهماً قدمت لدعم إسكان العديد من الأسر المواطنة الأقل دخلاً، وبخاصة أسر الشباب، بالإضافة لدعم زواج 12 شاباً مواطناً بقيمة 122.833 درهماً.

وأشار إلى أن الجمعية ساعدت 65 مواطناً معسراً في حل قضايا مالية وإيجارية وخلافية اقتضت تسديد مبالغ مستحقة قانوناً بقيمة 1.425.057 درهماً، كما ساهمت في إطلاق سراح 13 سجيناً مواطناً، حبسوا أو كاد القضاء أن ينفذ بهم أحكاماً نافذة، بسبب مديونات مالية عجزوا عن أدائها، وذلك بتسديد مبالغ بقيمة 414.247 درهماً.

وذكر أن الجمعية قدمت خدمات طبية وعلاجية لعدد كبير من المرضى المقيمين الذين تفوق كلفة علاجهم قدرتهم أو التأمين الصحي الذي لم يسعفهم في تغطية حالاتهم الحرجة من عمليات جراحية أو علاج طبيعي أو دواء باهظ الثمن، وذلك بقيمة 1.967.651 درهماً، استفاد منها 106 مرضى، احتاجوا إلى الدعم المالي الطارئ لعلاجهم.

مستقبل الأسر

قال عابدين العوضي: ساهمت«بيت الخير» في دعم الطلبة المحتاجين من أبناء الأسر المعسرة بقيمة 1.841.121 لقناعتها بأن التعليم من الحاجات الأساسية لمستقبل الأسر، ليساعدها في تعزيز اعتمادها على نفسها، بعون أبنائها على استكمال تحصيلهم العلمي، حتى يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل تكفيهم وتكفي ذويهم اقتصادياً، وقد بلغ عدد الطلبة المستفيدين 175 طالباً».

وأضاف: «كما لبت الجمعية احتياجات الأيتام الطارئة بقيمة 88.909 دراهم استفاد منها 35 يتيماً، واحتياجات 32 من أصحاب الهمم، بقيمة 343.000 درهم، تضمنت شراء أجهزة طبية مساعدة وكراسي متحركة وغيرها مما يساعد هؤلاء على تجاوز طبيعة إعاقتهم». وأعلن العوضي، أن الجمعية بدأت بتنفيذ مشروعها الجديد «خدمة المساجد» بترميم أول مسجد داخل الدولة لهذا العام بقيمة 92.736 درهما.