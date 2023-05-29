مركز سهيل بن عويضة الخييلي يكرّم حفظة القرآن الكريم

محمد البلوشي (العين)

نظم مركز سهيل بن عويضة الخييلي لتحفيظ القرآن الكريم أمس حفلاً لتكريم حفاظ وحافظات القرآن الكريم بحضور معالي حمد بن سهيل الخييلي مؤسس المركز وخالد الساعدي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بمدينة العين ومبارك العامري رئيس الاتصال الحكومي بفرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بمدينة العين.

بدأ الحفل بتلاوة آيات مباركة من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور عمار إبراهيم حسن مدير المركز كلمة بين فيها مكانة المراكز ودورها المجتمعي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بإشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ودعمها ورعايتها واهتمامها وحرصها على النجاح والتفوق الدائم للمراكز واستعاد ذكريات المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبناء النواة الأولى لمراكز زايد لتحفيظ القرآن، داعياً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ونوابه وولي عهده الأمين على جهودهم وحرصهم ودعمهم الكبير لمراكز تحفيظ القرآن الكريم.

وفي ختام الحفل كرم معالي حمد الخييلي 59 حافظاً وحافظة لكتاب الله تعالى وقدم لهم الهدايا والجوائز والدروع.

وأكد إيلاء برامج تحفيظ القرآن الكريم اهتماماً كبيراً سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس مراكز لتحفيظ القرآن في مختلف إمارات الدولة، وذلك انطلاقاً من عميق إيمانه بمفاهيم الإسلام السمحة، ودعوته للأجيال بالتحلي بالأخلاق الكريمة من صدق وأمانة، ونبل وشجاعة.

ووجّه الخييلي التهنئة للطلبة الفائزين الذين أتموا حفظ القرآن الكريم في هذه الدورة، وتمنى لهم المحافظة على ما درسوه، و«أن يكونوا زاداً حضارياً لبناء وطنهم، وثقافة مجتمعهم في ظل الإمارات الحبيبة، وتحت لواء القيادة الرشيدة التي ترعى مسيرتها التنموية والإنسانية».

وتقدمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بخالص الشكر لمركز سهيل بن عويضة الخييلي على هذه المبادرة، وحرصها على الاحتفاء بحفظة القرآن الكريم وتكريمهم، ترسيخاً لنهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع اللبنات الأولى لمراكز التحفيظ على مستوى الدولة، و«التي نقطف غراسها الآن، مشيدة بامتداد المسيرة في ظل القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً لتعليم كتاب الله للناشئة، وتهيئة البيئة المحفزة لكل فئات المجتمع للالتحاق بمراكز تحفيظ القرآن».