وفد كازاخي يطلع على مجمع القرآن الكريم بالشارقة

الشارقة (وام)

أكد سماحة سانسيزباي شوقانوف، نائب المفتي العام رئيس لجنة الإفتاء في كازاخستان، أن مجمع القرآن الكريم في الشارقة يمثل وجهة لعلماء القرآن والباحثين والأكاديميين والمهتمين بعلومه، لما يحتويه من علوم وثقافة ومشروعات علمية وبحثية كبرى ومتنوعة في القرآن وعلومه.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق، مجمع القرآن الكريم، حيث تجوّل في متاحفه وأروقته، واطلع على ما يحتويه من مخطوطات وكنوز قيّمة، واستمع إلى شرح قدمه الدكتور شيرزاد عبد الرحمن طاهر، الأمين العام للمجمع، حول دور المجمع ومتاحفه، والمقارئ الإلكترونية وإدارة الدراسات والبحوث وما تنفذه من مشروعات علمية.

وقال سماحة سانسيزباي شوقانوف، نائب المفتي العام رئيس لجنة الإفتاء في كازاخستان، إن اهتمام صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والجهود والإنجازات التي يرعاها سموّه في مجال الاهتمام بالقرآن وعلمائه، والسنة النبوية ورفع راية العلم والثقافة، جعل مجمع القرآن وجهة لعلماء القرآن والباحثين والأكاديميين والمهتمين بعلومه، والشارقة منارة للعلم والثقافة.

وعبّر سماحة نائب المفتي عن إعجابه بإنجازات المجمع وجهوده في خدمة القرآن وعلومه وتبني مبادرات تطويرية فريدة في رسالته التعليمية العالمية.