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«حمدان الطبية» تختم سلسلة ندوات الفائزين

«حمدان الطبية» تختم سلسلة ندوات الفائزين
30 مايو 2023 01:59

دبي (الاتحاد)

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اختتمت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، فعاليات سلسلة ندوات الفائزين بجوائز حمدان الطبية ‏الدورة الثانية عشرة حول ‏موضوع الأمراض المعدية من خلال ندوتها الافتراضية الثالثة، والتي ناقشت موضوع «العلاج المناعي للسرطان- ما الذي حققناه وما الذي يتعين علينا تحقيقه»، بمشاركة ما يزيد على 1100 من 17 دولة، وقد ‏حصل جميع المشاركين على ساعة تعليم طبي مستمر ‏واحدة معتمدة من جامعة ‏الإمارات‎.‎ قدم الندوة الدكتور إيان هيكتور فريزر، أستاذ في كلية الطب - جامعة كوينزلاند، الرئيس التنفيذي ‏المؤسس، مدير الأبحاث في معهد البحوث الانتقالية، رئيس برنامج العلاج المناعي للسرطان بجامعة كوينزلاند، الفائز بجائزة حمدان العالمية الكبرى الدورة الثانية عشرة.
أدار الندوة الدكتور جلفاراز خان، وهو أستاذ علم الأمراض الفيروسية في قسم علم الأحياء الدقيقة والمناعة - جامعة الإمارات.

جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية
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