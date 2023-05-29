«الوطنية للتصلب المتعدد» تحتفي باليوم العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفي الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد في دولة الإمارات للمرة الأولى باليوم العالمي للتصلب المتعدد الذي يصادف 30 مايو من كل عام، والذي يحمل شعار «علاقات التواصل»، ويستهدف زيادة الوعي المجتمعي بمرض التصلب المتعدد الذي تم تشخيصه لأكثر من 2.8 مليون مصاب حول العالم، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المصابين بالتصلب المتعدد والعمل على بث روح الأمل فيهم. وأطلقت الجمعية سلسلة من المبادرات والفعاليات على مدار شهر، تستهدف بشكل أساسي تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بمرض التصلب المتعدد.

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد والمدير التنفيذي لبرنامج زراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية: «يسعدنا الاحتفاء لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي للتصلب المتعدد باعتباره حدثاً مهماً يذكرنا بمسؤوليتنا تجاه المصابين بالتصلب المتعدد، ونجدد من خلاله حرصنا على الاستماع لاحتياجاتهم والعمل على تلبيتها».

وأضافت: «نظمت الجمعية جلسات نقاشية على مدار شهر في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي اتخذت من خلالها منهجاً استباقياً في فهم التحديات التي يواجهها الأشخاص المصابون بالتصلب المتعدد لتحديد الخدمات الداعمة لهم، والتي بدورها تسهم في تطوير الحلول لتمكين المصابين بالمرض من ممارسة حياتهم بشكلٍ أفضل».

كما أطلقت الجمعية مبادرتين وهما:«أقوى مع MS» والبرنامج الافتراضي «رحلتك نحو العلاج والتعافي من المرض»- الذي يستهدف الأشخاص الذين تم تشخيصهم مؤخراً بالتصلب المتعدد، بعد مناقشات أجرتها الجمعية مع ذوي الصلة بالمرض في المجتمع، من ضمنهم الأطباء والخبراء والمتعايشون مع مرض التصلب المتعدد وعائلاتهم وأصدقاؤهم.

كما أطلقت حملة وطنية موسعة تضمنت إطلاق حملة فيديو يتضمن سرد قصص نجاح ملهمة للأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد بأصواتهم، مع تضمينه لشعار الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد «تتعدد قِصَصُنا، وعزيمتُنا واحدة» والذي يعبّر عن الإمكانات والعزيمة التي يتمتع بها الأشخاص المصابون بالمرض.

اتفاقية تعاون

على هامش الاحتفاء باليوم العالمي للتصلب المتعدد، وقعت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي للتصلب المتعدد (MSIF) الذي يتخذ من لندن في المملكة المتحدة مقراً له.

وعلق بير بانيك، الرئيس التنفيذي - الاتحاد الدولي للتصلب المتعدد على توقيع الاتفاقية:«نفخر بالإنجازات والمبادرات التي تعمل عليها الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد في دولة الإمارات، التي تستهدف فهم احتياجات الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد، ونتطلع إلى تعزيز التعاون المستقبلي وتكثيف الجهود إيماناً بأهمية وجود الجمعية في المنطقة ككل، ونتمنى بأن تحقق هذه الجهود والمبادرات الخاصة باليوم العالمي للتصلب المتعدد الأهداف المرجوة للجمعية».

بدورها، قالت الدكتورة فاطمة الكعبي:«نسعى من خلال هذه الاتفاقية للوصول إلى أفضل العلاجات لمرض التصلب المتعدد وبكلفة أقل تناسب كافة الشرائح على المستوى الإقليمي والعالمي، انطلاقاً من هدفها لتكون المنصة الأساسية لمرض التصلب المتعدد على مستوى المنطقة».