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الإمارات

«الإمارات للبيئة» توقع اتفاقية لقياس البصمة الكربونية

حبيبة مرعشي وممثل الشركة خلال التوقيع (من المصدر)
30 مايو 2023 01:59

دبي (الاتحاد)

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أبرمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة شراكة استراتيجية مع شركة «فارنك» لتزويد المؤسسات والشركات بفرصة لتقييم وقياس البصمة الكربونية الخاصة بها.
 وقالت حبيبة مرعشي، الشريك المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: «تبلورت فكرة الشراكة بعد أن أكمل فارنك مؤخرًا تقييم البصمة الكربونية لمجموعة عمل الإمارات للبيئة لمواكبة التزامنا بالهدف الاستراتيجي المتمثل بالوصول لصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 لدولة الإمارات العربية المتحدة وحماية المناخ العالمي على نطاق أوسع».
وأضافت مرعشي «لن يؤدي تقديم تقييم الكربون على موقعنا الإلكتروني إلى زيادة الوعي فحسب، بل سيجعل الوصول إلى الحساب أكثر سهولة، خاصة بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تتوق إلى تقليل تأثيرها على البيئة، ولكنها قد لا تفهم أين وكيف تبدأ رحلتهم نحو تحييد الكربون».
من جهتها، قالت نادية إبراهيم، المدير المساعد لقسم لاستشارات والاستدامة في شركة فارنك «كان قياس انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من مجموعة عمل الإمارات للبيئة بمثابة المرحلة الأولى من المشروع التي تضمنت رسم خرائط شاملة للبيانات وتصنيفها لجميع عملياتها التجارية، حيث شمل ذلك استهلاك الكهرباء والوقود وانبعاثات غازات التبريد والمواد المشتراة وسفر العمل وتنقل الموظفين بالإضافة إلى النفايات المتولدة أثناء عملياتهم التجارية».
 وقال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك «إن استكمال تقييم وقياس البصمة الكربونية هو الخطوة الأولى نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، حيث تم تحديد النقاط الساخنة للانبعاثات الرئيسة من خلال هذا التقييم الشامل ويمكننا الآن تركيز جهودنا في إزالة الكربون في هذه المجالات». وأضاف أوبرلين قائلاً: «سيمكن هذا التقييم أيضًا مجموعة عمل الإمارات للبيئة من فهم انبعاثات الكربون الخاصة بها بشكل أفضل وتحديد الفرص المتاحة لتقليل تأثيرها البيئي ودعم جهود الاستدامة الخاصة بها».

فارنك
الإمارات للبيئة
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