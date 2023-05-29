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مشروعان لمعالجة مشوهات الطرق وأصول البنية التحتية

مشاريع تطويرية للبنية التحتية في أبوظبي (وليد أبو حمزة)
30 مايو 2023 01:59

هالة الخياط (أبوظبي)

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تنفذ بلدية مدينة أبوظبي خلال الفترة المقبلة مشروعين لمعالجة مشوهات الطرق وأصول البنية التحتية وأعمال الطوارئ وإصلاح أضرار الحوادث المرورية، وإزالة العشوائيات الزراعية في مناطق ضمن نطاق جزيرة أبوظبي.
ويستهدف المشروعان مناطق أحواض شرق وغرب، وجزر الريم والسعديات والسمالية والماريا والحديريات واللولو، حيث طرحت البلدية مؤخراً مناقصتين لتنفيذ المشروعين، وينتهي التقديم عليها في 19 يونيو من قبل شركات المقاولات من الدرجة الخاصة، الأولى، الثانية والثالثة والرابعة في تخصص مجال الطرق والشوارع الرئيسية.
وتنفذ البلدية زيارات ميدانية مكثفة لجميع المواقع ليتم توجيه المقاولين والاستشاريين المختصين لتحسين وإعادة تأهيل الأصول الزراعية، وإزالة مشوهات الطرق في هذه المناطق، وتنفيذ أعمال إزالة المخلفات والنظافة العامة.
وتندرج أهمية مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها من خلال بلدية مدينة أبوظبي ضمن إطار تطوير وتعزيز منظومة البنية التحتية في المدينة وضواحيها، بما يتوافق وينسجم مع حركة النمو التي تشهدها المدينة على كافة الصعد السكانية والاقتصادية، حيث تسعى البلدية من خلال هذه المشاريع إلى المواءمة بين قدرة منظومة البنية التحتية على تلبية احتياجات النمو المستمر في المنطقة وبين تحقيق الرضا العام من قبل المجتمع على خدمات البلدية ومرافقها العامة.
وتواصل بلدية مدينة أبوظبي تعزيز منظومة البنية التحتية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري، ومنها تصميم وتنفيذ اللوحات الإرشادية الموحدة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، وتصميم نظام شامل ومستدام لشبكة الطرق بالبر الرئيسي.
ردم الآبار المهجورة
تنفذ البلدية مشروع إزالة مشوهات المظهر العام للغابات في إمارة أبوظبي: ويشمل تنفيذ أعمال إزالة مشوهات المظهر العام والأشجار المتهالكة والأسيجة وشبكات الري السطحية وردم الآبار المهجورة في الغابات الواقعة ضمن نطاق اختصاصات بلدية مدينة أبوظبي، وتجميع وتحميل ونقل وترحيل المخلفات بجميع أنواعها، وهدم المباني الخرسانية والخشبية و«الشبرات» والكرفانات وأسوارها، مع إزالة ونقل ناتج الهدم إلى الأماكن المصرح بها، على أن يتم ذلك وفقاً للمواصفات والمعايير والشروط المعتمدة من شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير).
السلامة المرورية
تنتهي البلدية خلال العام الجاري من تنفيذ مشروع دراسات وتحسينات أعمال هندسية للسلامة المرورية، تستهدف المرحلة الأولى حصر وتحليل بيانات الحوادث المرورية، وتحديد المناطق الأكثر خطورة حسب المواصفات العالمية، وإعداد المقترحات لتحسين السلامة المرورية بناءً على بيانات الحوادث المرورية، وتحديث خطة سلامة المشاة، وتحديد مواقع جسور ومعابر المشاة، وإعداد الرسومات الأولية والحصول على الموافقات اللازمة، وإعداد وثائق مناقصة التنفيذ. وتشمل المرحلة الثانية تنفيذ مخرجات التوصيات الهندسية الواردة في المرحلة الأولى. ومن مكونات المشروع: دراسات تخصصية في مجال السلامة المرورية لمستخدمي الطرق (قائدي المركبات – المشاة – الدراجات الهوائية)، ومن ثم توصيات هندسية مبتكرة وحديثة لرفع جودة الخدمات للمجتمع، وكذلك تنفيذ معابر مشاة بإشارات ضوئية وجسور مشاة، وتحسين التقاطعات ومفترقات الطرق التي تشهد حوادث مرورية متكررة.

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