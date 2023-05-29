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أجهزة فحص مخبرية جديدة لبلدية رأس الخيمة

تحسين متواصل لنظام الجودة بمختبر بلدية رأس الخيمة (من المصدر)
30 مايو 2023 01:59

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

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قالت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة إن نظام إدارة الجودة في مختبر رقابة الأغذية شهد بداية العام الجاري ما يزيد على 30 عملية تحسين على النظام. 
وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في الدائرة ل «الاتحاد»: إن التحديث شمل طريقة الاختبار لتعداد واكتشاف بكتيريا «الكوليفورم» وتحديث طريقة اختبار اكتشاف وتعداد بكتيريا «الليستريا» وإجراء تحديث برنامج معتمد لخطة الطوارئ في المختبر. 
وذكرت الطنيجي أنه تم إضافة أجهزة فحص مخبرية جديدة منها جهاز (HPLC) بالمختبر الكيميائي لفحص السكريات وال HMF للعسل والمحليات الصناعية والالفلاتوكسين بالأغذية وإضافة جهاز TEMPO بالمختبر الميكروبيولوجي للتعداد الآلي للملوثات المختلفة في الأغذية ومنتجاتها.
 وأشارت إلى أن أعداد العينات التي استقبلها المختبر والمستوفية وغير المستوفية منها للمواصفات خلال شهرين تقريباً بلغت 839 عينة منها 791 عينة مستوفية و48 عينة غير مستوفية، ذاكرة أن أهم الفحوص الجديدة التي تم إدخالها إلى المختبر تمثلت في اختبار الكشف عن مسببات الحساسية بالمواد الغذائية باستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل PCR، والكشف عن السموم الكيميائية والمعادن الثقيلة العضوية وغير العضوية الثابتة في الأغذية ومنتجات الأرز باستخدام جهاز (ICPMS).

 

رأس الخيمة
بلدية رأس الخيمة
الصحة العامة
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