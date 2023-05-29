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«نقل عجمان» تستعرض الخطط المستقبلية

«نقل عجمان» تستعرض الخطط المستقبلية
30 مايو 2023 01:59

عجمان (وام)

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 اطلع مجلس إدارة هيئة النقل في عجمان خلال اجتماعه الاعتيادي برئاسة أحمد إبراهيم الغملاسي نائب رئيس مجلس الإدارة، على أهم مشاريع الهيئة ومستجداتها، ومؤشرات الأداء لأجرة عجمان خلال عام 2022، واستعرض الخطط المستقبلية لمركبات الأجرة في منظومة النقل.
كما استعرض الاجتماع -الذي عقد في مجلس الصفيا بحضور أعضاء المجلس ومدير عام الهيئة والمديرين التنفيذيين- البيانات المالية الأولية للربع الأول للعام الجاري، وسير العمل في مركز «سبيد» لفحص وتسجيل المركبات، وأهم التطورات وتقارير الأداء حيث شهد المركز نمواً في خدمات الفحص مقارنة بالعام السابق.

هيئة النقل
عجمان
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