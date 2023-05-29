الثلاثاء 30 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة دبي تحتفي بتخريج 10 منتسبات من «الزوارق البحرية»

خلال حفل التخريج (من المصدر)
30 مايو 2023 01:59

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مذكرة تفاهم بين شرطة دبي وجامعة الإمارات لماجستير العلوم الجنائية
القمة الشرطية العالمية 2024 تنطلق مارس المقبل

شهد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، حفل تخريج 10 منتسبات من دورة قيادة الزوارق البحرية للعناصر النسائية المنضمات للدورة من مختلف الإدارات العامة، وذلك بحضور العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، ونائبه العقيد راشد ثاني المهيري، ورؤساء الأقسام في المركز، وممثلين عن الشركاء من المجلس النسائي لشرطة دبي، ونادي دبي للسيدات، ومركز نيمو للغوص.
وبارك اللواء ابن ثاني، للعناصر النسائية تخرجهم في الدورة التخصصية التي استمرت 6 أشهر من التدريب والتأهيل، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام، على إعداد وتأهيل كوادر بشرية من الرجال والنساء على حد سواء، ومدهم بالمهارات والقدرات المعرفية والتخصصية ليتمكنوا من تأدية المهام بكفاءة وحرفية، مشيداً بأهداف الدورة وسعي المنظمين لها على تأهيل الكوادر النسائية من مختلف الإدارات العامة ليكن شريكات لإخوانهن الرجال في مختلف الأعمال والمهام، خاصة البحرية التي طالما بقيت حكراً على الرجل، وتمنى للخريجات التوفيق والنجاح.
الدفعة الثانية
أوضح العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن هذه هي الدفعة الثانية من العناصر النسائية التي تُؤهل في مجال قيادة الزوارق البحرية، ليصبح الإجمالي 21 عنصراً نسائياً مؤهلات في دورة قيادة الزوارق البحرية، مؤكداً أن العناصر النسائية أصبحن أكثر إقبالاً على التخصص والتدرب على المهام البحرية كالغوص والإنقاذ والمشاركة في الفعاليات البحرية، والاستجابة للحوادث والبلاغات.
وأضاف العقيد السويدي أن الدورة تضمنت مجموعة من الدورات التخصصية، تمثلت في السباحة، والإسعافات الأولية، والسلامة البحرية، والملاحة البحرية، وقيادة الزوارق، ودورة الإنقاذ، ودورة الغوص، منوهاً بأن تأهيل العناصر النسائية في هذه الجوانب، يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والاستجابة لحالات الطوارئ، والمشاركة بالفعاليات الخاصة بالمرأة التي تتطلب وجود أفراد الشرطة النسائية.
وفي ختام الحفل، سلم اللواء ابن ثاني شهادات التخرج للمنتسبات، داعياً إياهن إلى الاستمرار في التطور والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الإنقاذ البحري والسلامة البحرية.

شرطة دبي
أحمد محمد بن ثاني
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد خلال الزيارة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد يطلع على تصاميم طلبة جامعة الشارقة
اليوم 02:01
ولي عهد رأس الخيمة خلال اللقاء (وام)
الإمارات
محمد بن سعود يشيد بمشروع المدينة الآمنة
اليوم 02:01
«صحية الوطني» تناقش السلامة الغذائية
الإمارات
«صحية الوطني» تناقش السلامة الغذائية
اليوم 02:01
سعيد بن طحنون خلال تقديم التعازي (وام)
الإمارات
سعيد بن طحنون يعزي في وفاة حميد الشامسي
اليوم 02:01
«إكسبو أصحاب الهمم الدولي» أكتوبر المقبل
الإمارات
«إكسبو أصحاب الهمم الدولي» أكتوبر المقبل
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©