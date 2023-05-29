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«مدير المهام الخاصة» في شرطة أبوظبي يتفقد جاهزية «ق7»

محمد بن طحنون خلال جولته التفقدية (من المصدر)
30 مايو 2023 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

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تفقد اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مديرية «ق7» بقطاع المهام الخاصة ضمن منظومة التفتيش والتأكد من الجاهزية للتعامل مع كافة الأوضاع الأمنية.
واطلع خلال جولته بحضور العميد حامد محمد الهاجري مدير مديرية «ق7» والعقيد ركن راشد سيف الفارسي نائب مدير مديرية «ق 7» وعدد من مدراء الإدارات على الأجهزة والمعدات الحديثة التي تم استحداثها والمركبات والآليات المستخدمة، والتي تتبع أحدث الأساليب العملية في تعزيز المكاسب الأمنية، ارتقاءً بالعمل الشرطي والأمني، معبراً عن تقديره لجهود المنتسبين المتميزة في أداء واجباتهم.
وتهدف «منظومة التفتيش» إلى تحقيق أعلى معايير الممارسات الشرطية، وترسيخ مفهوم الرقابة والانضباط، والوقوف على التحديات، ودعم عوامل نجاحها وتأصيل عملها لدى جميع الوحدات التنظيمية التابعة لقطاع المهام الخاصة.

المهام الخاصة
شرطة أبوظبي
محمد بن طحنون
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