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مذكرة تفاهم بين شرطة دبي وجامعة الإمارات لماجستير العلوم الجنائية

مذكرة تفاهم بين شرطة دبي وجامعة الإمارات لماجستير العلوم الجنائية
30 مايو 2023 01:59

دبي (الاتحاد)

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وقَّعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تأسيس ماجستير في العلوم الجنائية، والذي يعتبر الأول من نوعه في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وترسيخ العلاقة في مجال تطوير التبادل الأكاديمي والثقافي في التعليم والبحث العلمي بما يحقق الأهداف الاستراتيجية بين الطرفين، حيث تأتي مذكرة التفاهم استكمالاً لمذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين في الفترة الماضية.
وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومن جانب جامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة، بحضور مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة، ومن جانب جامعة الإمارات، الدكتورة روية راشد الكندي، مساعد العميد للبحوث والدراسات العليا في كلية العلوم، وعدد من الضباط.
ورحب اللواء أحمد ثاني بن غليطة، في بداية اللقاء بالشراكة بين الطرفين، مؤكداً أن شرطة دبي نهجت على توطيد شراكاتها مع العديد من الجهات التعليمية الرائدة محلياً وعالمياً، لما في ذلك من مساهمة كبير في تبادل الخبرات والممارسات التي تخدم وتحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.
من جانبه، قال الدكتور أحمد علي مراد، نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي لتأسيس ماجستير في العلوم الجنائية، والتي تعتبر من المؤسسات الشرطية الرائدة في البحث العلمي على مستوى المنطقة، كما أنها تولي اهتماماً بالغاً بموردها البشري، وتتميز باستقطابها للكفاءات والتخصصات النادرة في مختلف المجالات.

شرطة دبي
جامعة الإمارات
الأدلة الجنائية
علم الجريمة
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