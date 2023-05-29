جامعة الإمارات الأولى محلياً في ستة تخصصات بتصنيف موقع سيماغو العالمي

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول محلياً في ست تخصصات رئيسية هي الزراعة والعلوم البيولوجية، والاقتصاد والاقتصاد القياسي والمالية، والطب، وعلم الأدوية والسموم والصيدلانيات، والعلوم الاجتماعية، والبيطرة، وذلك بحسب تصنيف الجامعات بموقع سيماغو العالمي لعام 2023.

وقال الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي ورئيس لجنة مُسرّعات التصنيف العالمي، إن جامعة الإمارات تعمل من خلال استراتيجياتها المستقبلية، على تعزيز مكانتها عالمياً من خلال مبادرات تستهدف تحقيق قفزات نوعية في تصنيفها العالمي، حيث ركزت على دعم البحث العلمي ذي الكفاءة والجودة العالية، باعتباره محركاً رئيسياً في التنمية والتطوير والبناء، نظرا لتأثيره الكبير على سمعتها الأكاديمية الدولية.

وأكد أن هذا التصنيف هو نتاج الجهود المشتركة بين جميع مكونات المنظومة التعليمية بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين، الذي يؤدون أدوارهم في دعم الإنتاج البحثي ونشره في أرقى المجلات العالمية.

وأضاف أن هذا التصنيف يعكس جودة المخرجات البحثية للتخصصات الرئيسية التي حققت الجامعة فيها تقدماً ملحوظاً من خلال توفير الممكنات الرئيسية للبحث العلمي والتميز والريادة كالبنية التحتية وتوفر الباحثين وتنوّع تخصصاتهم ومصادر التمويل المختلفة والمتاحة للباحثين والطلبة وأعضاء هيئة التدريس.