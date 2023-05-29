حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية 8 ضباط في القيادة العامة للحرس الأميري

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن ترقية ضباط في القيادة العامة للحرس الأميري. وبحسب المرسوم يرقى 8 ضباط من القيادة العامة للحرس الأميري إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية وهم:

1. المقدم سعيد حارب سعيد سالم المنذري مدير عام الإدارة العامة للدعم والمساند إلى رتبة عقيد.

2. المقدم عمر محمد عبيد النابودة نائب مدير عام الإدارة العامة للحماية والتأمين إلى رتبة عقيد.

3. المقدم علي حمد علي المزيني نائب مدير عام الإدارة العامة للدعم والمساندة إلى رتبة عقيد.

4. المقدم خميس سالم الباس السويدي مدير إدارة العمليات إلى رتبة عقيد.

5. المقدم عبدالرحمن علي سالم الشامسي مدير إدارة أمن القصور والمنشآت إلى رتبة عقيد.

6. المقدم عبدالرحمن محمد بن عاشور مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة إلى رتبة عقيد.

7. الرائد عبدالرحمن سعيد محمد الشامسي مدير إدارة حماية الشخصيات الهامة إلى رتبة مقدم.

8. الرائد محمد عبدالله سعيد خميس السويدي نائب مدير إدارة أمن القصور والمنشآت إلى رتبة مقدم.