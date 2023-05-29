غداً.. فتح باب التسجيل في نظام المواد الاختيارية ولمدة 7 أيام

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب تسجيل طلبة العاشر في المسارين العام والمتقدّم في نظام المواد الاختيارية للعام الدراسي المقبل 2023-2024، بدءاً من يوم غد في 30 مايو ويستمر لغاية السادس من يونيو المقبل.

وسيكون على المرشد الأكاديمي في كل مدرسة العمل على متابعة تسجيل جميع الطلبة المستهدفين عبر النظام خلال الفترة المحددة للتسجيل ودعمهم وتوجيههم.

فقد اعتمدت المؤسسة البرمجة الزمنية وموجّهات تطبيق نظام المواد الاختيارية في مدارس الحلقة الثالثة التي تستهدف طلبة الحادي عشر في المسارين العام والمتقدّم للعام الدراسي 2023-2024، والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم الأسبوع الماضي.

ومن أبرز الموجّهات تقديم ورش توعوية من قبل المدرسة للطلبة الحاليين في الصف العاشر وأولياء أمورهم، بإشراف مدراء النطاق.

وتنظيم جلسات فردية وجماعية للطلبة من قبل المرشد الأكاديمي لمناقشتهم في السيناريوهات المطروحة التي سيتم اختيارها. ويقوم المرشد الأكاديمي كذلك بتقديم الدعم والتوجيه لضمان قيام الطلبة باختيار السيناريو الأفضل بما يتناسب مع تطلعاتهم المستقبلية.

وسيتم فتح باب التسجيل للطلبة عبر الرابط الإلكتروني يوم غد في 30 يونيو ويستمر لغاية السادس من يونيو المقبل، وسيكون على المرشد الأكاديمي العمل على متابعة تسجيل جميع الطلبة المستهدفين عبر النظام خلال الفترة المحددة للتسجيل ودعمهم وتوجيههم.

وفي السابع من يونيو، يبدأ المرشد تسليم الإحصائيات الخاصة بتسجيل الطلبة ضمن المواد الاختيارية للنائب الأكاديمي للبدء بالعمل على الجدول المدرسي وحصر الاحتياجات من الكادر التعليمي إن وجد.

وفي الثاني عشر من يونيو، يتم تسليم الجدول المدرسي لمدراء النطاق، مرفقاً به جميع الإيضاحات الخاصة بالنقص والزيادة في الكادر التعليمي، بما يضمن تطبيق نظام المواد الاختيارية وحصص الدعم الأكاديمي بفعالية. كما عممت المؤسسة بضرورة التنسيق مع التشكيلات المدرسية لتوزيع الزيادات في الكوادر التعليمية بين المدارس لسدّ الشواغر.