حاكم أم القيوين يستقبل سفير ألمانيا وقنصلها العام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة ألكساندار شونفلدار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وسعادة سيبيل بفاف القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، اللذين قدما للسلام على سموه بمناسبة تسلمهما مهام عملهما الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بسعادة السفير الألماني والقنصل العام الألماني في دبي، متمنياً لهما طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عملهما، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأثنى سعادة ألكساندار شونفلدار وسعادة سيبيل بفاف على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات المختلفة، مشيدين بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة وأم القيوين خاصة في شتى الميادين.

حضر اللقاء الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري في أم القيوين، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري في أم القيوين.