الثلاثاء 30 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن راشد يعلن إطلاق التفاصيل العلمية لـ"مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات"

محمد بن راشد يعلن إطلاق التفاصيل العلمية لـ"مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات"
29 مايو 2023 13:32

أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» في قصر الوطن التفاصيل العلمية لأحد أهم مشاريع الدولة في مجال الفضاء "مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات".

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "بحمدالله أطلقنا في قصر الوطن التفاصيل العلمية لأحد أهم مشاريعنا في مجال الفضاء "مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات ". المشروع يستمر 13 عاماً.. 6 سنوات للتطوير و7 سنوات رحلة استكشاف..  ستقطع خلالها المركبة الإماراتية MBR Explorer  خمسة مليارات كيلومتر متجاوزة كوكب المريخ لاستكشاف 7 كويكبات والهبوط على آخر كويكب في 2034" .

أخبار ذات صلة
85 خبيراً ومختصاً في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات
مكتوم بن محمد: تطوير القطاع الصحي في مقدمة الأولويات

وأضاف سموه: "مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات مشروع علمي وطني ضخم .. ومشروع بحثي ومعرفي عالمي متفرد… سيتضمن انشاء شركات إماراتية خاصة في تكنولوجيا الفضاء وإنشاء مركز تحكم أرضي لمهمات الفضاء العميق وتدريب كوادر إماراتية جديدة في هذا القطاع.. وستقطع المركبة 10 أضعاف ما قطعه مسبار الأمل .. وشعار شباب الإمارات القائمين على المهمة "لا شيء مستحيل".

وأكد سموه أن الإمارات تستطيع أن تحلق بعيداً في الفضاء لخمسة مليارات كيلومتر لسبب واحد: هو إيمانها بشبابها وتمكينها لأبنائها.. ومن لا يؤمن بقدرات شبابنا الإماراتي الطموح في كافة القطاعات يحتاج لمراجعة نفسه ومراجعة محبته وولائه لوطنه.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الفضاء
الإمارات
محمد بن راشد
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد خلال الزيارة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد يطلع على تصاميم طلبة جامعة الشارقة
اليوم 02:01
ولي عهد رأس الخيمة خلال اللقاء (وام)
الإمارات
محمد بن سعود يشيد بمشروع المدينة الآمنة
اليوم 02:01
«صحية الوطني» تناقش السلامة الغذائية
الإمارات
«صحية الوطني» تناقش السلامة الغذائية
اليوم 02:01
سعيد بن طحنون خلال تقديم التعازي (وام)
الإمارات
سعيد بن طحنون يعزي في وفاة حميد الشامسي
اليوم 02:01
«إكسبو أصحاب الهمم الدولي» أكتوبر المقبل
الإمارات
«إكسبو أصحاب الهمم الدولي» أكتوبر المقبل
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©