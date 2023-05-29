محمد بن راشد يعلن إطلاق التفاصيل العلمية لـ"مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات"

أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» في قصر الوطن التفاصيل العلمية لأحد أهم مشاريع الدولة في مجال الفضاء "مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات".

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "بحمدالله أطلقنا في قصر الوطن التفاصيل العلمية لأحد أهم مشاريعنا في مجال الفضاء "مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات ". المشروع يستمر 13 عاماً.. 6 سنوات للتطوير و7 سنوات رحلة استكشاف.. ستقطع خلالها المركبة الإماراتية MBR Explorer خمسة مليارات كيلومتر متجاوزة كوكب المريخ لاستكشاف 7 كويكبات والهبوط على آخر كويكب في 2034" .

وأضاف سموه: "مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات مشروع علمي وطني ضخم .. ومشروع بحثي ومعرفي عالمي متفرد… سيتضمن انشاء شركات إماراتية خاصة في تكنولوجيا الفضاء وإنشاء مركز تحكم أرضي لمهمات الفضاء العميق وتدريب كوادر إماراتية جديدة في هذا القطاع.. وستقطع المركبة 10 أضعاف ما قطعه مسبار الأمل .. وشعار شباب الإمارات القائمين على المهمة "لا شيء مستحيل".

وأكد سموه أن الإمارات تستطيع أن تحلق بعيداً في الفضاء لخمسة مليارات كيلومتر لسبب واحد: هو إيمانها بشبابها وتمكينها لأبنائها.. ومن لا يؤمن بقدرات شبابنا الإماراتي الطموح في كافة القطاعات يحتاج لمراجعة نفسه ومراجعة محبته وولائه لوطنه.