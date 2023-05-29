أربع فترات زمنية لتأدية امتحانات نهاية الفصل الثالث

دينا جوني (دبي)

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جداول امتحانات نهاية الفصل الثالث للعام الدراسي 2022-2023 للطلبة في مختلف المسارات والمراحل التعليمية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة.

ووزعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تأدية الامتحان على أربع فترات زمنية بحسب اليوم والمادة. فالامتحان الواقع يوم الجمعة، يؤديه الطلبة من الساعة التاسعة لغاية الحادية عشرة صباحاً، وامتحانا الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية يؤديهما الطلبة من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الثانية بعد الظهر. أما الامتحانات الكتابية، فيؤديها الطلبة في «الفترة الأولى» من الأيام الامتحانية من الثانية عشرة ظهراً لغاية الواحدة بعد الظهر، على أن تؤدى بقية الامتحانات الإلكترونية من الساعة الواحدة لغاية الثانية والنصف بعد الظهر. وسيطبّق الطلبة من صفوف الخامس لغاية الثاني عشر امتحانات إلكترونية وورقية في خمس مواد هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والعلوم.

ويؤدي طلبة الثاني عشر الامتحان الكتابي والإلكتروني لمادة الفيزياء في السابع من يونيو، والامتحان الورقي والإلكتروني لمادة اللغة الإنجليزية في الثامن من يونيو. ويستكمل الطلبة يوم الجمعة في التاسع من يونيو امتحان العلوم الصحية، ومادة الرياضيات يوم الاثنين في الثاني عشر من يونيو، ويوم الثلاثاء اللغة العربية في الثالث عشر من يونيو. أما الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية فسيؤديهما الطلبة في الرابع عشر والخامس عشر من يونيو، وأخيراً مادة الكيمياء أو الأحياء في السادس عشر من يونيو.

وكانت «تعليم» قد خصصت الفترة الواقعة بين 22 و26 مايو لتسليم المشاريع النهائية لمواد المجموعة «ب».