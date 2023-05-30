المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة

يعد المعهد المتقدم لأمراض النساء الذي تم إطلاقه حديثًا في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، منارة للرعاية الطبية المتقدمة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الفريدة للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مع التزامها المستمر في تعزيز الإبتكار في القطاع الطبي، أطلقت مدينة برجيل الطبية ، المنشأة الرئيسية لشركة برجيل القابضة ، المعهد لتقديم حلول رعاية صحية متطورة ومتعددة التخصصات للنساء من جميع الأعمار، حيث يقدم المعهد مجموعة شاملة من الخدمات المتخصصة مع التركيز بشكل خاص على ثلاثة مجالات حرجة تشمل: أمراض النساء المعقدة وانتباذ بطانة الرحم وأمراض السرطان النسائية، ومن خلال التقنيات المتطورة وفريق المهنيين الطبيين المشهورين عالميًا ، يهدف المعهد إلى توفير رعاية لا مثيل لها للنساء اللائي يبحثن عن العلاج والدعم لهذه الحالات.

يرأس المعهد البروفيسور هوراس رومان وهو جراح الإنتباذ البطاني الرحمي الشهير وعضو مؤسس لأيفمندو، ويضم المعهد الدكتور بنجامين ميرلو استشاري أمراض النساء والتوليد والعضو المؤسس لأيفمندو ، إلى جانب الدكتور سانديش كادي أخصائي أمراض النساء والتوليد ، والدكتورة مونيكا شاوهان أخصائية أمراض النساء والتوليد ، والدكتورجافرو ابو استشاري جراحة الأورام النسائية، جميعهم من فريق ذوي الخبرة العالية ويعملون حالياً في مدينة برجيل الطبية، كما يدعم أطباء المعهد أيضًا فريق طبي متعدد التخصصات يضم خبراء الجراحة العامة بالمنظار وجراحي الجهاز الهضمي وأخصائيي الأشعة بما في ذلك الدكتور توفيق آتا استشاري جراحة السمنة والجراحة العامة بالمنظار ، والدكتور علي أيوب فاليفيتيل استشاري ورئيس جراحة الجهاز الهضمي.

دقة التشخيص مع التصوير بتقنية 4K وتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد

يدرك الخبراء في مدينة برجيل الطبية أهمية التشخيص الدقيق في التخطيط الفعال للعلاج، وتعد المستشفى مركزاً يوفر أحدث تقنيات التصوير بدقة 4K والتصوير ثلاثي الأبعاد ، مما يسمح بمزيد من الدقة والوضوح في التشخيص، كما توفر أنظمة التصوير المتقدمة بما في ذلك تقنية تصوير IMAGE1 S ™ Rubina® 4K الثورية مع NIR / ICG والتصوير ثلاثي الأبعاد الذي يمنح رؤية واضحة للغاية، مما يتيح الكشف عن العيوب الصغيرة بدقة استثنائية، من خلال هذه التكنولوجيا الحديثة ، يقوم الأطباء بإجراء العمليات الجراحية بدقة أكبر وإمكانية تحسين النتائج للمرضى.

إعادة تعريف الجراحات طفيفة التوغل باستخدام تنظير البطن ثلاثي الأبعاد وروبوتات دافينشي

يتخصص المعهد المتقدم لأمراض النساء في مدينة برجيل الطبية، في الإجراءات التي تتطلب الحد الأدنى من التدخل الجراحي ، وذلك باستخدام تنظير البطن المتقدم ثلاثي الأبعاد وأنظمة الروبوتات دافنشي، حيث توفر هذه التقنيات المتطورة لجراحي المستشفى البراعة والدقة والتحكم أثناء الإجراءات المعقدة، و يقدم المعهد إجراءات جراحية طفيفة التوغل في إدارة العديد من أمراض النساء مثل غزارة الطمث والأورام الليفية وتكتلات المبيض الحميدة، مع ثقوب جراحية أصغر وتندب أقل وتعافي بشكل أسرع ، يمكن للمرضى تجربة فوائد التقنيات الجراحية المتقدمة مع تقليل الإنزعاج بعد الجراحة.

رعاية الأطباء لحالات إنتباذ بطانة الرحم: لحياة خالية من الألم

الإنتباذ البطاني الرحمي هو إضطراب مزمن وغالبًا ما يكون مؤلمًا في أمراض النساء، و يحدث عندما تنمو خارجها نسيج مشابه لبطانة الرحم، حيث يتم العثور على هذا النسيج في غير مكانه على المبايض وقناتي فالوب والسطح الخارجي للرحم وأعضاء الحوض الأخرى، ويؤثر الإنتباذ البطاني الرحمي على ما يقرب من 10٪ من النساء والفتيات في سن الإنجاب على مستوى العالم ، مما يتسبب في ألم مزمن ، وتحديات في الخصوبة ، ومجموعة من أعراض التعب الأخرى.

بالتعاون مع المعهد الفرنسي الأوروبي الشهير متعدد التخصصات التابع لأكاديمية بطانة الرحم الهاجرة ( أيفيمندو)، فيتميز فريق أطبائنا المتخصصين في مدينة برجيل الطبية بإطلاعهم ومواكبتهم المستمرة لأحدث التطورات في علاج بطانة الرحم المهاجرة، وذلك بداية بالتشخيص الدقيق إلى خطط العلاج الشخصية ، حيث يلتزم فريق الخبراء بتوفير أعلى مستويات الجودة من الرعاية للنساء.

الرعاية الشاملة لأمراض السرطان النسائية: لغد أكثر إشراقًا

من الممكن أن تكون مواجهة تشخيص سرطان الجهاز التناسلي للمرأة أمرًا مربكًا، في المعهد المتقدم لأمراض النساء التابع لمدينة برجيل الطبية، من خلال الرعاية الرحيمة والنهج الشامل يتم دمج أحدث العلاجات القائمة على الأدلة ، بما في ذلك الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاجات المستهدفة ، وتلتزم المستشفى بتحسين النتائج ونوعية الحياة لمرضاها.

يقدم المعهد أيضاً علاجات متطورة بما في ذلك الإجراءات الغازية مثل تنظير البطن والروبوتات إلى جراحات أكثر شمولاً مثل استئصال الرحم ، واستئصال العقد اللمفية في الحوض وشبه الأبهر ، وإخراج الحوض إلى إجراءات جراحية واسعة النطاق، بالإضافة إلى علاج السرطان ، هناك أيضًا تركيز على الحفاظ على الوظيفة الإنجابية لدى المرضى الصغار ، وإدارة الآثار الجانبية للعلاج ، وتحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من الأورام الخبيثة النسائية المتقدمة أو المتكررة.

هنا تبدأ رحلتكِ للتعافي

تسعى مدينة برجيل الطبية جاهدة لخلق بيئة رعاية من خلال توفير الدعم الطبي والنفسي للمرأة والتمكين والثقة في خيارات الرعاية الصحية الخاصة بها، يمكن للمرضى تجربة الاهتمام الشخصي والعلاجات المتطورة من فريق من المهنيين المتفانين الملتزمين برفاهيتهم.

الريادة في رعاية صحة المرأة (اقتباسات)

يقول البروفيسور هوراس رومان ، جراح بطانة الرحم والعضو المؤسس لايفيمندو:" يمثل المعهد المتقدم لأمراض النساء الذي تم إطلاقه حديثًا في مدينة برجيل الطبية علامة بارزة في مجال الرعاية الصحية للمرأة في المنطقة، إن الاحتياجات الصحية للمرأة متنوعة ومعقدة ، وتتطلب نهجًا شاملاً وتضمن خبرتنا العالمية أن يتلقى كل مريضة رعاية شخصية تلبي احتياجاتها الخاصة".

ويؤكد الدكتور بنجامين ميرلو، استشاري أمراض النساء والتوليد والعضو المؤسس لايفيمندو، أن المعهد يهدف إلى توفير رعاية متقدمة وذات مهارات عالية من خلال تنظير البطن والروبوت للمريضات اللاتي يعانين من حالات الانتباذ البطاني الرحمي المعقدة، عبر الجراحة طفيفة التوغل ، ويعد التصوير بالمنظار الممتاز مطلبًا أساسيًا للحصول على نتائج جراحية أفضل، فيما توفر تقنية 3D-4K دقة أعلى ومساحة لونية أوسع ، بينما توفر NIR / ICG إمكانيات تصوير للتروية وتحديد الهياكل التشريحية غير المرئية بالعين المجردة.

من جانبه، قال الدكتور سانديش كادي أخصائي أمراض النساء والتوليد وأحد أعضاء المعهد:" مع هذا المعهد الجديد ، يمكن للمرضى الاستفادة من مجموعة شاملة من الخدمات في أمراض النساء والتوليد والرعاية الصحية الإنجابية تحت سقف واحد، يمكن لفريق من أطباء أمراض النساء والتوليد والجراحين المهرة وذوي الخبرة الذين يعملون في المعهد المتقدم لأمراض النساء تزويد المرضى برعاية سلسة من التشخيص إلى العلاج".

وتضيف الدكتورة مونيكا شوهان ، أخصائية أمراض النساء والتوليد في مدينة برجيل الطبية:" نحن ملتزمون بتطوير رعاية أمراض النساء في المنطقة وتمكينهم من السيطرة على صحتهم.

ويتابع الدكتور جعفرو أبو استشاري جراحة أورام النساء في مدينة برجيل الطبية:" في المعهد ، نتبع نهجًا متعدد التخصصات لعلاج السرطانات النسائية، من خلال تسخير التقنيات المتطورة وتقديم العلاجات الشخصية ، نوفر لمرضانا أعلى معايير الرعاية ونأمل في تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا لهم".

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