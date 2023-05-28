القمة الشرطية العالمية 2024 تنطلق مارس المقبل

دبي (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تستضيف القيادة العامة لشرطة دبي، القمة الشرطية العالمية 2024 في الفترة الممتدة ما بين 5 و7 من شهر مارس لعام 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 من قادة الشرطة الدوليين، وأكثر من 170 شركة عارضة، ومتحدثين وخبراء يمثلون أكثر من 109 دول، يتبادلون المعلومات والتجارب وأفضل الممارسات في قرابة 140 جلسة.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن القمة الشرطية العالمية، وعلى مدى عامين، ساهمت في توجيه مسار العمل الشرطي العالمي نحو أطر أكثر تنظيماً ودقة واحترافية في مواجهة الجرائم المنظمة، ومكنت قادة الشرطة والخبراء والعاملين في وكالات إنفاذ القانون من رؤية أوجه أكثر شمولية وتكاملية حول اتجاهات العمل الشرطي الجديد وتحدياته في عالم سريع التغيرات.

وأضاف معاليه «تعد القمة الشرطية العالمية اليوم في دبي، بمثابة منصة أمنية معلوماتية تغذي الأجهزة الشرطية ووكالات إنفاذ القانون بأفضل الممارسات وأحدث التقنيات والمستجدات، وذلك في سبيل تعزيز القدرات لمواجهة الجريمة التي تشهد تغيرات في أساليبها تبعاً للتغيرات التي أحدثتها كل من العولمة والرقمنة على حد سواء، وفرضتاها بقوة على المشهد العالمي للجريمة. كما أن العمل الشرطي اليوم لم يعد بمعزل عن التطورات المتلاحقة التي تواجه القطاعات الأخرى أيضاً».

وأكد أن القمة التي تنعقد كل عام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشهد انعقاد اجتماعات أمنية بين القيادات الشرطية الدولية وجهات إنفاذ القانون على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز التواصل مع الحكومات وصانعي السياسات، ومناقشة الأولويات الرئيسية التي تشكّل مستقبل أجهزة الشرطة. إلى جانب الاطلاع والبحث حول أحدث الحلول المطلوبة لتعزيز السلامة العامة والأمن في مواجهة التهديدات المتزايدة والمتعدّدة، بما فيها نمو الشبكات الإجرامية الدولية والجرائم الإلكترونية عبر الحدود.

بدوره، أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، أن القمة الشرطية العالمية، تعد الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة، وسبل تعزيز الأمان. وأضاف أن القمة تُساهم في تعزيز الرؤية الاستشرافية لشرطة دبي وترسيخ قدراتها الابتكارية لمواجهة التحديات في مجال العمل الأمني، كما تمنح الجهات الشرطية الأخرى فرصة لتعزيز التبادل المعرفي والمعلوماتي بشأن أساليب المجرمين المبتكرة، لتكون الأجهزة الشرطية على أتم الاستعداد والجاهزية لاتخاذ تدابير عاجلة وفورية، هذا إلى جانب ترسيخ الشراكات الدولية لضمان تقديم حلول أمنية متكاملة لمواجهة الجرائم الدولية والحد منها، وتعزيز الوصول إلى أفضل الممارسات التي تتضافر فيها جهود المنظمات لمواجهة التحديات المتسارعة.

العقول الأمنية

أكد العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، رئيس اللجنة التنفيذية للقمة الشرطية العالمية، أن القمة حققت حضوراً عالمياً، ونجحت في أن تكون منصة شرطية رائدة تلتقي فيها العقول الأمنية المتخصصة، ومركزاً عالميا لبحث القضايا التي تمس أمن المجتمعات، خاصة مع تخصيصها لمعرض دولي يسلط الضوء على أبرز الأدوات الرقمية والتكنولوجية ونظم الذكاء الاصطناعي الداعمة لعمليات مكافحة الجريمة في كل مكان.

وأضاف «تتغير الأساليب الإجرامية اليوم بوتيرة سريعة، متأثرة بالتطور الهائل الذي فرضته ثورة الاتصالات وشبكات المعلومات، هذا إلى جانب القوة المخيفة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بحيث أصبح من الصعب الحفاظ على الخصوصية وأمن المعلومات الشخصية والمؤسسية. وانطلاقاً من ذلك، أصبح من الضرورة على أجهزة الشرطة والأمن في كل دول العالم، استحداث آليات عمل مبتكرة تستند في عملها إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وتعزيز العلاقات الدولية والشراكات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة، وتبادل المعلومات والمعارف، وتوظيف كل الممكنات لدعم المنظومة الأمنية في معركتها ضد الجرائم العابرة للقارات».