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«صباح الفلامينجو» في «نيابة دبي»

«صباح الفلامينجو» في «نيابة دبي»
29 مايو 2023 01:29

دبي(الاتحاد)

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نظمت النيابة العامة بدبي ورشة عمل بعنوان «صباح الفلامينجو»، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة، واستهدفت الأمهات من داخل الدائرة وخارجها من جهات ومؤسسات مختلفة، وذلك لتعميق الشراكة وتعزيز التواصل مع تلك الجهات. وجاءت الورشة التي أشرف عليها قسم قضايا الأسرة والأحداث بنيابة الأسرة والأحداث، انطلاقاً من حرص الدائرة على تماسك الأسرة وضرورة حماية أفرادها، وتأكيداً على دورها في توعية المجتمع بأهمية الأسرة وتقوية أواصرها والارتقاء بها.
وقدمت الباحثة خديجة الميدور من قسم قضايا الأسرة والأحداث، ورشة العمل المخصصة للأمهات لإتقان عدة مهارات أساسية في تربية الأبناء، منها طرق الاستمتاع بتربية الأبناء، والموازنة بين العمل والحياة الأسرية، وأساليب التحكم بالانفعالات. وقد حظيت الورشة بتفاعل إيجابي ومشاركات بناءة وتبادل خبرات وتجارب بين الأمهات للاستفادة منها في المستقبل في تخطي العقبات الأسرية وصعوبات التربية التي قد تواجه الأبوين.

دبي
نيابة دبي
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