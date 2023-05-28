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الطقس اليوم صحو

الطقس اليوم صحو
29 مايو 2023 01:29

أبوظبي (وام)

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 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح غد الثلاثاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. وتكون حركة الرياح جنوبية غربية، تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و20 كلم/س، تصل إلى 35 كلم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 22:05 والثاني عند الساعة 08:24 والجزر الأول عند الساعة 14:07 والثاني عند الساعة 03:38.
وفي بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:37 والثاني عند الساعة 06:36 والجزر الأول عند الساعة 10:21.

الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
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