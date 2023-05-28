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رئيس الدولة يهنئ هاتفياً أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا

رئيس الدولة يهنئ هاتفياً أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا
29 مايو 2023 00:27

 أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة رجب طيب أردوغان هنأه خلاله بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التركية لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية.
وأعرب سموه عن تمنياته للرئيس رجب طيب أردوغان مواصلة قيادة بلاده وتحقيق تطلعات شعبه نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار، متطلعاً إلى العمل معاً في سبيل تعزيز علاقات البلدين وشراكتهما الإستراتيجية لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما الصديقين.
من جانبه أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لتهنئته وما عبر عنه من مشاعر صادقة تجاه تركيا وشعبها.

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