«استشاري الشارقة» يدعو دائرة البلديات إلى توفير خدمات شاملة

الشارقة (وام)

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الخامسة عشرة بمقره، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر، برئاسة حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس، سياسة دائرة شؤون البلديات وبلديات إمارة الشارقة، بحضور الدكتور سليمان عبدالله سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات ومعاونيه من مدراء البلديات في إمارة الشارقة.

وقال الدكتور سليمان الزعابي: إن الدائرة تسعى إلى تعزيز العمل البلدي والإشراف على تسع بلديات وهي بلدية مدينة الشارقة، وبلدية مدينة الذيد، وبلدية منطقة الحمرية، وبلدية منطقة المدام، وبلدية منطقة البطائح، وبلدية منطقة مليحة، وبلدية مدينة كلباء، وبلدية مدينة خورفكان، وبلدية مدينة دبا الحصن، والعمل في التنسيق بين المجالس البلدية التسع في إمارة الشارقة، مشيراً إلى دور الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة اختصاصات تشمل رسم السياسات العامة، ووضع خططها الاستراتيجية وعرضها على المجلس التنفيذي ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.

وأضاف أن الدائرة تسعى كذلك لمواصلة جهودها في تطوير منظومة خدماتها ومواكبتها لمتطلبات مسيرة التنمية والإشراف على الشأن البلدي بوجه عام، ومتابعة مختلف الخدمات التي تقدمها بلديات إمارة الشارقة، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والاهتمام بتطوير منظومة أداء العمل والخدمات في المجالس البلدية والبلديات، واستحداث الأساليب والنظم اللازمة لتحقيق الأهداف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

منصة الشارقة الرقمية

طرح أعضاء المجلس العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تصب في عمل دائرة شؤون البلدية وتنمية أدوارها اتجاه المجتمع، وما تقوم بها بلديات إمارة الشارقة من جهود، ومن أبرزها مواكبة منصة الشارقة الرقمية وإلحاق خدمات بلديات إمارة الشارقة بها، وخطط تصريف مياه الأمطار والتغير المناخي، ومتابعة تفعيل الأنشطة والفعاليات بحدائق إمارة الشارقة، وأهمية إتمام مشروع شبكة الصرف الصحي لمختلف مناطق وأحياء مدن كلباء وخورفكان ودبا الحصن، إلى جانب خطط التوطين في البلديات، لاسيما في التخصصات النوعية والأقسام الفنية، وإنشاء مختبر مركزي للإمارة يتولى التنسيق والتواصل مع بلديات الإمارة في مجال إجراء مختلف الاختبارات والفحوصات التي ترد إليها، والعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن فحص المنتجات الزراعية المحلية قبل دخولها للاستهلاك في منافذ البيع.

وأكدت دائرة شؤون البلديات ومديرو البلديات في معرض الرد على استفسارات الأعضاء، حرص البلديات على مواصلة الخدمات وتبسيط مختلف الخدمات من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة، بجانب تنظيم الحملات على مدار العام، والتي ترفع من وعي الجمهور في شؤون الصحة العامة والبيئة، ودورها في الحفاظ على الصحة، بجانب الإسراع في إنجاز الحدائق العامة وحدائق الأحياء وتأهيلها بالمرافق اللازمة، ومواصلة جهود التوطين في بلديات إمارة الشارقة في كافة التخصصات، والتي حققت تقدماً لافتاً مع استقطاب الكوادر المواطنة في مختلف التخصصات.