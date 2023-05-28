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ولي عهد عجمان يحضر حفل زفاف مبارك علي المهيري

عمار النعيمي لدى حضوره الحفل (وام)
29 مايو 2023 01:29

عجمان (وام)

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حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، مساء أمس، الحفل الذي أقامته عائلة المرحوم علي بن مبارك المهيري، بمناسبة زفاف نجلهم مبارك علي المهيري إلى كريمة عبدالله بن عتيق آل علي، وذلك في قاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في مدينة عجمان.
 وهنأ سمو ولي عهد عجمان، العريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة، متمنياً للعروسين حياة أسرية سعيدة وهانئة.
 كما حضر الحفل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والمدعوّين من المواطنين والمقيمين وأقارب وأهل العروسين. وقدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج والرقصات المتنوعة.

عجمان
ولي عهد عجمان
عمار بن حميد النعيمي
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