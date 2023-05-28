صقر المعلا يطلع على جهود «دفاع مدني أم القيوين»

أم القيوين (وام)

أكد الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الدفاع المدني في الدولة، من أجل النهوض بمستوى وأداء أجهزة الدفاع المدني والمنتسبين إليها من ضباط وصف ضباط وأفراد لتقديم أفضل الممارسات الميدانية والإدارية للجمهور، واعتماد مجموعة من التدابير الوقائية والقوانين التي تكفل تحقيق السلامة في المباني والمنشآت للحد من الخسائر المحتلمة في الأرواح والممتلكات، وتوفير بيئة آمنة مستقرة تشجع على العمل والاستثمار.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، يرافقه الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، إلى إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، للاطلاع على الدور الذي تقوم به أجهزة الدفاع المدني في حماية الأرواح وممتلكات الناس، مثمنين الجهود المبذولة والإجراءات المتبعة والخدمات التي تقدم للجمهور في الإدارة.

واطلع الشيخ صقر بن سعود المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، على سير العمل من خلال تفقد الأقسام والأفرع ومركز سعادة المتعاملين بالإدارة، حيث استمعا لشرح موجز من العقيد الدكتور سالم بن حمضه، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، عن آلية عمل الأقسام والأفرع، كما اطلعا على الآليات الحديثة والمعدات والمركبات العاملة في مجال الإطفاء والإنقاذ التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين.