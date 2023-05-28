المزروعي يترأس وفد الإمارات في مؤتمر طريق التنمية بالعراق

أبوظبي (وام)

ترأس معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال مؤتمر طريق التنمية والذي انطلق في بغداد برعاية رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء النقل وممثلي حكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية ودولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وشهد المؤتمر استعراضاً شاملاً لطرق الوسائط المتعددة التي يتضمنها المشروع والإمكانيات التي يقدمها في الترابط الإقليمي، بالإضافة إلى البنى التحتية التي تنوّع قطاعات النقل والصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، وما سيُتاح من استثمارات في المطارات والقطارات السريعة والطرق البرية. كذلك جرى خلال المؤتمر «استعراض المسار الذي يبتدئ من ميناء الفاو وتكامله مع موانئ المنطقة وصولاً إلى الحدود التركية، ودراسات الجدوى ونتائج العمل مع الجهات الاستشارية، والجدول الزمني للتنفيذ، والعوائد المالية التي يوفّرها، والبيانات المتعلّقة بكلّ تفاصيله».

وخلال كلمته في افتتاح مؤتمر طريق التنمية، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن التكامل الاقتصادي مع الدول العربية يعزز الاستقرار، مشيراً إلى انطلاق مشروع إقليمي للنقل عبر أراضيه يضم ميناء «الفاو الكبير».

وذكر أن طريق التنمية شريان اقتصادي وفرصة واعدة لالتقاءِ المصالح والتاريخ والثقافات. وقال إن العقبات تغدو هينة أمام التعاون، وهذا ما نفهمه من المسؤولين، لافتاً إلى أن طريق التنمية خطة طموحة ومدروسة لتغيير الواقع نحو بنية اقتصادية ناضجة. وقال معالي رزاق محيبس وزير النقل العراقي، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر طريق التنمية المنعقد في بغداد، إن طريق التنمية هو مشروع يصب بمصلحة جميع دول المنطقة، مبينا أن طريق التنمية ممر عالمي لنقل البضائع والطاقة بما يُحقّق مكاسبَ تنموية كبيرة للعراق ودول المنطقة.

وشدد بدوره على السعي لحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعيق سير العمل في ميناء الفاو، مؤكداً أن نسب الإنجاز المتحققة في أعمال مشاريع الميناء تجاوزت 50 بالمئة في مرحلته الأولى. وفي مداخلة لمعالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال المؤتمر، تقدم معاليه في البداية بالشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأشاد معاليه بما تم عرضه وأن مشروع طريق التنمية من المشاريع المهمة والاستراتيجية ويشكل المسار الحيوي والمهمّ لجميع بلدان المنطقة والعالم وأن ينظر للمشروع من ناحية تكاملية وليس اقتصادية فقط.

الجدير بالذكر أن وفد الدولة المشارك ضم سعادة سالم عيسى علي القطام الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية العراق وعدداً من المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية والاتحاد للقطارات ومجموعة موانئ أبوظبي.

لجان

وأوصى معاليه بتشكيل لجان فنية من الدول لوضع التصوّر الكامل عن طبيعة وحجم مشاركة الدول الشقيقة والصديقة في هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي والاستفادة من تجربة الهيئة الخليجية للسكك الحديدية والتي أنشئت حديثاً بهدف التنسيق بين الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ وتشغيل مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره خط سكة حديد إقليميًا واحدًا متكاملًا وقابلًا للتشغيل البيني، كما يربط جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي بعمليات سكة حديدية فعّالة وآمنة ويتعاون مع الشبكات الحديدية الوطنية في دول المجلس، وكذلك النظر للمشروع برؤية تكاملية وأن الخبرات الإماراتية ستسخر من أجل تضافر الجهود وإنجاح هذا المشروع.