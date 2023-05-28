الإثنين 29 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة: نتطلع إلى ترسيخ شراكتنا الاستراتيجية مع تركيا

رئيس الدولة: نتطلع إلى ترسيخ شراكتنا الاستراتيجية مع تركيا
28 مايو 2023 23:43

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «خالص التهاني للرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا الصديقة.. تمنياتي له التوفيق في مواصلة قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم والازدهار.. ونتطلع معه إلى ترسيخ شراكتنا الإستراتيجية والعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة».

أخبار ذات صلة
شبكة زايد للمحميات الطبيعية في أبوظبي.. بيئة نموذجية لحماية التنوع واستدامة التراث الطبيعي
وزارة الخارجية تطلق «مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين»

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تركيا
الإمارات
محمد بن زايد
رجب طيب أردوغان
آخر الأخبار
المصنفون الأوائل يتعثرون في «دولية دبي للشطرنج»
الرياضي
المصنفون الأوائل يتعثرون في «دولية دبي للشطرنج»
اليوم 12:00
أربع فترات زمنية لتأدية امتحانات نهاية الفصل الثالث
الإمارات
أربع فترات زمنية لتأدية امتحانات نهاية الفصل الثالث
اليوم 11:36
«فتى بوندي المدلل» باقٍ في باريس!
الرياضي
«فتى بوندي المدلل» باقٍ في باريس!
اليوم 11:30
قتلى في انقلاب قارب سياحي بإيطاليا
عربي ودولي
قتلى في انقلاب قارب سياحي بإيطاليا
اليوم 11:27
شبكة زايد للمحميات الطبيعية في أبوظبي.. بيئة نموذجية لحماية التنوع واستدامة التراث الطبيعي
الإمارات
شبكة زايد للمحميات الطبيعية في أبوظبي.. بيئة نموذجية لحماية التنوع واستدامة التراث الطبيعي
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©