رئيس الدولة: نتطلع إلى ترسيخ شراكتنا الاستراتيجية مع تركيا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «خالص التهاني للرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا الصديقة.. تمنياتي له التوفيق في مواصلة قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم والازدهار.. ونتطلع معه إلى ترسيخ شراكتنا الإستراتيجية والعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة».

خالص التهاني للرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا الصديقة.. تمنياتي له التوفيق في مواصلة قيادة بلاده نحو مزيداً من التقدم والازدهار .. ونتطلع معه إلى ترسيخ شراكتنا الإستراتيجية والعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 28, 2023